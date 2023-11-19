أحمد بدوي: الصحة توافق علي تشغيل مستشفى طوخ المركزي 30 يونيو 2024 بكامل طاقتها بتكلفة مليار جنيه

ناقشت لجنة الصحة برئاسة النائب اشرف حاتم في اجتماعها اليوم ، طلب الإحاطة المقدم من النائب احمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، بخصوص الانتهاء من مستشفى طوخ المركزي .

واستمعت لجنة الصحه الي مطالبات النائب احمد بدوي الذي أكد بأن مستشفى طوخ المركزي له اهميه كبيرة خاصة أنه يخدم ثاني أكبر مركز علي مستوي الجمهورية بالاضافه الي خدمه جميع المارين علي طريق مصر اسكندريه الصحراوي.

وطالب بدوي في كلمة في اجتماع اللجنة ، بتحديد موعد زمني محدد وحاسم للانتهاء من المستشفي حتي يؤدي خدماته للجمهور مؤكداً بأن الحل ليس في مديريه الصحه بالقليوبية ولكن في التخطيط في وزارة الصحة ، موضحاً بأن هناك إنجاز حوالي 80% ولكن الحاجه الي تشغيل المستشفى نلحه لأنها أرواح ناس.

وتابع بدوي بأن المستشفى قوته حوالي 250 سرير وتكلفته تصل إلي مليار جنيه ولابد من اتخاذ إجراءات سريعه لتشغيله.

من جانبها ردت المهندسه مي مندوب إدارة التخطيط بوزارة الصحة خلال الاجتماع بأن التأخير كان سببه خارج عن إرادة الجميع وهناك عوامل كثيره مؤثره أولها لزمه كورونا وغيرها.

وشددت مندوب إدارة التخطيط بالصحه بأنه بناء علي مطالبة النائب احمد بدوي ، يجري العمل بسرعة كبيره وسيتم تسليم المستشفى للتشغيل ، في 30يونبو 2024 .

وطالب الدكتور النائب اشرف حاتم رئيس اللجنه بخطاب رسمي من وزارة الصحه الي النائب احمد بدوي والي اللجنه الصحه بالموعد المحدد لتشغيل مستشفي طوخ المركزي .