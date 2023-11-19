بروتوكول تعاون بين مصر للطيران و«GE وAerospace» البرمجية.. لتحليل البيانات وتقليل المخاطر

فى إطار فعاليات مصر للطيران خلال مشاركاتها فى معرض Dubai Airshow، وقّعت الشركة القابضة مصر للطيران بروتوكول تعاون مع شركة GE Aerospace الأمريكية للاستفادة من حلولها البرمجية من خلال تطبيقات Safety Insight وFuel Insight وFlightPulse فى عملياتها الجوية لمدة 5 سنوات.

وقّع العقد من جانب مصر للطيران المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، ومن شركة GE Aerospace السيد أندرو كولمان المدير العام للأعمال البرمجية.

وبموجب التعاقد تمنح التطبيقات الجديدة مصر للطيران القدرة على استخدام البيانات لزيادة سلامة الرحلات وتقليل المخاطر مع وجود أقل قدر من البيانات غير الدقيقة، ومن خلال هذه الأنظمة بإمكان مصر للطيران تحسين العمليات، بما فى ذلك استيعاب البيانات وتصحيح الأخطاء والإبلاغ الإحصائى، كما تعطى هذه الحلول مصر للطيران الرؤية التى تحتاجها لاتخاذ قرارات أكثر كفاءة فيما يتعلق باستهلاك الوقود ويدعم خطتها نحو الاستدامة، مع الحد من الإهدار غير الضرورى فى حرق الوقود.

وخلال التوقيع أعرب «أندرو كولمان» المدير العام للأعمال البرمجية فى Aerospace GE عن سعادته بالشراكة مع مصر للطيران ويعكس طموحاتهم لتشغيل أكثر استدامة وكفاءة.

ومن جانبه أكد المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران أن هذه الحلول تمكننا من استغلال بيانات رحلاتنا كما نتطلع إلى استخدامها لإيجاد طرق لتحسين عملياتنا والاستمرار فى تقديم تجارب أفضل لعملائنا، مشيراً أن هناك علاقة استراتيجية تجمعنا بشركة GE بدأت منذ 40 عاماً مع شراء أول طائرة من طراز B4، والآن نعزز التعاون مع شركائنا لتمكين مصر للطيران من تقليل استهلاك الوقود وتعزيز الاستدامة.