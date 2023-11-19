إعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة في قنا

قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة يهدف إلى الحفاظ عليها وسهولة توفير قطع الأراضي المطلوبة لإقامة المشروعات التنموية والخدمية مستقبلا ، واستغلالها بالشكل الذي يساعد في دفع عجلة التنمية، ويحافظ على أصول وممتلكات الدولة، تنفيذًا لرؤية مصر 2030 وما تضمنته من التوجه نحو التحول الرقمي لأجهزة ومؤسسات الدولة.

وعقد المحافظ، اليوم الأحد، اجتماعًا موسعًا، لمتابعة حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، وإعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بقنا، بهدف منع التلاعب بأملاك الدولة والحفاظ على المال العام.

وحضر الاجتماع، الدكتور حازم عمر نائب المحافظ، وحسام حمودة سكرتير عام المحافظة، ومحمد صلاح أبو كريشة السكرتير المساعد، والمهندسة هويدا النوبي نائب رئيس هيئة المساحة وصابر سعيد مدير ادارة الاملاك بقنا، والمهندس محمد اسماعيل مدير المساحة بقنا وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وناقش محافظ قنا خلال الاجتماع، بنود البروتوكول الموقع بين الهيئة المصرية العامة للمساحة ومحافظة قنا، والذى يهدف إلى حصر وميكنة أراضي أملاك الدولة بالمحافظة وتسجيل وميكنة جميع البيانات الناتجة عن مرحلة الحصر واعداد دليل استرشادي لأملاك الدولة بمحافظة قنا مع توفير الإحداثيات الدقيقة لكل قطعة أرض أملاك الدولة.