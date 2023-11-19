جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل حول التمريض والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية

شهدت وحدة التعليم المستمر في مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، نجاحًا كبيرًا بتنظيمها لورشة عمل مهمة حول التمريض والاستخدام الآمن للمضادات الحيوية. تمت إقامة الورشة بالتعاون مع أقسام الصيدلة الإكلينيكية في المستشفى.

ويعتبر هذا التعاون القوي بين القطاعين الصحيين مؤشرًا إيجابيًا على الرغبة في تحسين معايير الرعاية الصحية وتوفير خدمات عالية الجودة.

وتمت الورشة بحضور كبار المسؤولين في الجامعة والمستشفى، وتحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير المستشفى

تركزت الورشة على التعريف بأهمية الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية في الرعاية الصحية، حيث تم تسليط الضوء على الأخطاء الشائعة التي قد تحدث أثناء استخدام المضادات الحيوية وتأثيرها على المرضى. تم توفير معلومات شاملة حول كيفية اختيار المضاد الحيوي المناسب، وجرعته، ومدة العلاج، بهدف تعزيز المعرفة والممارسات السليمة في مجال التمريض.

وحظيت الورشة بمشاركة واسعة من قبل الممرضات والطاقم الطبي في المستشفى، وقدمت فرصة للمشاركين لطرح الأسئلة ومناقشة القضايا التي تهمهم. كما تم تنظيم فعاليات تفاعلية مثل الدورات التدريبية والمناقشات الجماعية، التي ساهمت في تعزيز التفاعل وتبادل الخبرات.

وتعكس هذه الورشة التزام المستشفى بتعزيز معايير الرعاية الصحية وتنمية قدرات الفريق الطبي. ويعد التركيز على الاستخدام الآمن للمضادات الحيوية من أحد الجوانب الحيوية في تحسين الرعاية الصحية، فضلاً عن الحد من المقاومة المضادة للبكتيريا. من خلال توفير هذه الفرص التعليمية والتدريبية، يسعى المستشفى إلى تحقيق قدر أكبر من التميز المهني وتكوين ثقافة تعزز السلامة والجودة في الرعاية الصحية.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الورشات والفعاليات المماثلة في المستقبل، حيث يسعى المستشفى إلى توفير بيئة تعليمية مستدامة ودعم تطوير الموارد البشرية في المجال الصحي، تعكس هذه الخطوة الجهود المستمرة للتحسين والتطوير في مستشفانا وتعزز مكانته المرموقة كمركز رائد في مجال الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب.

وتأتي الورشة على هامش فعاليات اليوم العلمي الثاني للصيدلة الإكلينيكية، وشهدت عدة محاضرات ناقشت دور التمريض في استخدام المضادات الحيوية للدكتورة آمنه سامي صيدلي إكلينيكي بالمستشفى، ومحاضرة حول آلية عمل المضادات الحيوية وكيفية منع مقاومة المضادات الحيوية، للدكتورة كريمة محمد صبحي استشاري مساعد طب الصحة العامة وخدمة المجتمع، ومحاضرة عن الطريقة السليمة لعمل اختبار الحساسية للمضادات الحيوية، للدكتورة هناء رشاد زميل تمريض، ومحاضرة حول الإسعافات الأولية للصدمة التحسسية للأستاذة سناء مزيد مدير إدارة التدريب الفنى للتمريض، كما تم تناول الممنوعات مع المضاد الحيوي لمنع التداخلات الدوائية، للدكتورة هوايده خلف استشاري مساعد تمريض باطني وجراحي.

جدير بالذكر أن اليوم العلمي جاء بإشراف الدكتورة عبير عبدالهادي المشرف العام على وحدات الصيدلة الإكلينيكية بالمستشفيات الجامعية، والدكتورة راندا حسني مدير الصيدليات والتموين الطبي بمستشفى العصبية، والدكتورة إيمان مصطفى سيد، والدكتورة ندى ناصر الدين مشرفين بوحدة الصيدلة الإكلينيكية، وبتنظيم من الدكتورة هوايده خلف استشاري مساعد تمريض الباطني والجراحي والمشرف العام وحدة التدريب الفني وتطوير التمريض ومقرر ورشة العمل، ونجوى يونس مدير إدارة التمريض بالمستشفى، والأستاذة سناء مزيد مدير إدارة التدريب الفني وتطوير التمريض، وخضره سيد مدير وحدة التعليم المستمر بالمستشفى، ومنى عبد الفتاح مشرفة تمريض بالوحدة، ويمنى سنوسي حربي سكرتاريه الوحدة.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل