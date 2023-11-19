يلا شوت.. مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر 19-11-2023 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.. yalla shoot

يلا شوت.. مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر 19-11-2023 في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكاس العالم.. yalla shoot، المباراة المثيرة ضمن منافسات تصفيات كاس العالم أفريقيا بين مصر ضد سيراليون egypt-vs-sierra-leone, حيث يستعد منتخب مصر لمواجهة منتخب سيراليون في مباراة مهمة على ملعب' صامويل كانيون دو ' ضمن منافسات الجولة الثانية. إن هذه المواجهة المثيرة ستكون حاسمة لأطماع لمنتخب مصر في المنافسة على حسم التأهل من هذه المجموعة حيث يبحث عن انتصاره الثاني فهذة التصفيات، وفرصة منتخب سيراليون لتحقيق نتيجة إيجابية وتعزيز مركزه في المجموعة حيث يريد ان يبدأ التصفيات بانتصار. في هذه المقالة، سنستعرض تحضيرات الفريقين وأهم اللاعبين والتوقعات المحتملة للمباراة.

التقى منتخب مصر مع نظيره السيراليوني في مناسبتين سابقتين، ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا 2012، حين أوقعتهم القرعة بمجموعة واحدة رفقة جنوب إفريقيا، والنيجر.

المباراتين لم يفز فيهما منتخب مصر، بل حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1 - 1 المواجهة الأولى التي جمعت المنتخبين على ستاد القاهرة الدولي بتاريخ 5 سبتمبر من عام 2010، فيما فاز منتخب سيراليون في المواجهة الثانية بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أُقيمت على الملعب الوطني فريتاون بـ سيراليون يوم 3 سبتمبر 2011.

يتطلع المنتخب المصريّ لمواصلة بدايته الجيدة في تصفيات كأس العالم 2026 والتي استعرض خلال جولتها الأولى أمام منتخب جيبوتي بعد الفوز بـ6 أهداف نظيفة، ويواجه منتخب البرتغالي روي فيتوريا منتخب سيراليون لحساب الجولة الـ2، وهي رحلة صعبة إلى مونروفيا، سيعتمد فيتوريا خلالها على خبرة لاعبيه الإفريقية في مسايرة أجواء المباراة.

ونخصص هذا الموضوع للحديث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026، وأهمّ التفاصيل المرتبطة بها.

وحقق الفراعنة فوز كبير في المباراة الأولى على منتخب جيبوتي بسة أهدافٍ نظيفة، سجل منها محمد صلاح 4 أهداف ومحمود تريزيجيه هدف ومصطفى محمد آخر.

يمكنك مشاهدة مباراة مصر وسيراليون عبر الضغط هنا ..

كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة مصر وسيراليون عبر رابط أخرى من خلال الضغط هنا ..

بينما تعادل منتخب سيراليون سلبيًا مع منتخب إثيوبيا في المباراة التي أقيمت بالمغرب، ليحتل المنتخب المصري صدارة المجموعة بثلاث نقاط، وتتساوى منتخبات غينيا بيساو وبوركينا فاسو وسيراليون وإثيوبيا بنقطة، ويقبع في قاع المجموعة المنتخب الجيبوتي بدون نقاط.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

تملك قنوات" SSC SPORTS HD " حقوق بث تصفيات كأس العالم 2026 منطقة إفريقيا، إلى جانب توفر قنوات "ON TIME SPORTS HD " على حقوق مباريات المنتخب المصريّ، وبإمكان الجماهير العربيّة الراغبة في متابعة المباراة اختيار القناة والمعلق المناسب من أجل مشاهدة مباراة مصر وسيراليون.

قناة SSC SPORTS HD 1 على عرب سات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2\3

قناة ON TIME SPORTS HD على نايل سات

التردد: 11861

معامل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

كيفية مشاهدة البث المباشر لمباراة مصر وسيراليون أونلاين؟

توفر منصة "شاهد" خدمة مشاهدة المباريات المباشرة الخاصة بتصفيات كأس العالم 2026 لمنطقة إفريقيا عبر تطبيق "SHAHID VIP" وهو تطبيق مدفوع، يوفر للمشاهد جميع مباريات كرة القدم التي تهمّ الكرة السّعودية ومباريات أخرى عربيّة وعالمية، و إضافة إلى كرة القدم بإمكان الجماهير العربيّة متابعة مجموعة من الأحداث الرياضية الأخرى، بالإضافة إلى إنتاجات أخرى فنية وترفيهية.

موعد مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026 والقنوات الناقلة

المباراة توقيت مصر توقيت السّعودية توقيت الإمارات القنوات الناقلة مصر - سيراليون 18:00 19:00 20:00 SSC SPORTS HD 1 ON TIME SPORTS HD

البطولة: تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 - الجولة ال2

ملعب المباراة: الملعب الوطني-مونروفيا

معلق المباراة: أيمن الكاشف-مشاري القرني

حكم المباراة: جان جاك ندالا - الكونغو