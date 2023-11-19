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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

قبل ملاقاة القناة في الجولة 12 .. نتائج شباب الأهلي بدوري الجمهورية

فريق الأهلي مواليد
فريق الأهلي مواليد 2003

يستضيف فريق الشباب لكرة القدم بالنادي الأهلي على ملعبه بمدينة نصر اليوم الأحد ، فريق القناة، خلال المواجهة التي تقام بين الفريقين، لحساب منافسات الجولة ١٢ من بطولة الجمهورية.
 

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موديست يصدم إدارة الأهلي ويعلن شروطه لفسخ العقد


ويشرف أحمد عبد الظاهر على الإدارة الفنية لفريق شباب الأهلي رفقة كل من : ياسين كامل مدربًا عامًا، وخالد عثمان مدربًا للحراس، ومحمد راشد المدير الإداري، وعلاء مأمون طبيب الفريق، وعبد الحميد حسين إخصائي التدليك.
ويلعب فريق الأهلي ٢٠٠٣ مواجهة اليوم ممتلكًا في رصيده ٢٤ نقطة.

وجاءت نتيجة الأهلي في المنافسات قبل بدء الجولة 12 كما يلي :

الفوز في ٨ مباريات والخسارة ٣ مباريات.
وفاز الأهلي على بلدية المحلة ١ - صفر، وعلى الجونة ٤ - صفر، وعلى السد بأسوان ٢ - صفر، وخسر أمام الاتحاد صفر - ١، وفاز على إنبي ٢ - ١، وعلى المصري ٢ - ١، وعلى المقاولون ٣ - ١.
وتعرض للخسارة أمام غزل المحلة صفر - ١، وأمام سيراميكا صفر - ٢، وفاز على زد ٣ - ١، وعلى فيوتشر ٥ - ١، مسجلًا ٢٢ هدفًا، مقابل ٩ أهداف في مرماه.

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