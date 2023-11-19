مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم

مشاهدة مباراة مصر وسيراليون بث مباشر في تصفيات كأس العالم يلا شوت اليوم ، ويستعد منتخب الفراعنة بفارغ الصبر للمواجهة المرتقبة مع منتخب سيراليون، وذلك في إطار الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم 2026. ستُقام المباراة على أرضية ملعب كاتيون في ليبيريا، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق الانتصار ومواصلة مسيرته القوية في التصفيات.

بعد فوز مصر في المباراة الأولى أمام جيبوتي بنتيجة 6-0، يسعى الفراعنة إلى استمرار التألق وحصد النقاط الثلاث في المواجهة مع سيراليون. تحمل هذه المباراة أهمية كبيرة في سبيل تحقيق التأهل لكأس العالم 2026، وسيعمل الفريق على استغلال قوته الهجومية واستمرار تقديم أداء مميز.

يتطلع الجمهور المصري إلى متابعة تألق نجوم منتخبهم في هذه المرحلة، ومن المتوقع أن يقدموا عرضًا قويًا يعزز آمال الوصول إلى المراحل المتقدمة في التصفيات. يتطلع الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية في هذه المواجهة ومواصلة الطريق نحو حلم التأهل للمونديال.

موعد مباراة مصر وسيراليون

كما سبق الذكر ستنطلق مباراة مصر ضد سيراليون اليوم، على ملعب كاتيون بدولة ليبيريا.

وستطلق صافرة البداية بين منتخب مصر ضد سيراليون في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر أمام سيراليون اليوم

واستقر المدير الفني لمنتخب الفراعنة، البرتغالي روي فيتوريا، على التشكيل المقرر لخوض مباراة منتخب مصر ضد نظيره منتخب سيراليون، اليوم، ضمن تصفيات كأس العالم 2026، ومن المتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، علي جبر، محمد عبدالمنعم، محمد حمدي.

خط الوسط: محمد النني، محمود حمادة، حمدي فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد، محمد صلاح، محمود حسن تريزيجيه.

لقنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر وسيراليون

وتذاع مباراة مصر ضد سيراليون على شاشة قنوات بي إن سبورت على الهواء مباشرة، وتبثها أيضا شاشة قناة أون تايم سبورت.

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تردد قناة أون تايم سبورت

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11861

معدل الترميز: 27500

الاستقطاب: رأسي

معدل تصحيح الخطأ: 5/6

فوز منتخب الفراعنة بسداسية تاريخية

وجدير بالذكر، حقق منتخب مصر الأول لكرة القدم فوزا ساحقا، على نظيره منتخب جيبوتي بسداسية تاريخية، بعد تألق لاعبو منتخب الفراعنة خاصة اللاعب محمد صلاح الذي سجل 4 أهداف “سوبر هاتريك”، بالإضافة إلى هدفي للاعبين مصطفى محمد ومحمود حسن تريزيجيه.

منتخب الفراعنة في بطولة كأس العالم 2026

ويقع منتخب مصر بقيادة روي فيتوريا في قائمة المجموعة الأولى بتصفيات كأس العالم 2026، برفقة منتخبات بوركينا فاسو، وغينيا بيساو، وسيراليون، وإثيوييا، وجيبوتي.