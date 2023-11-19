مكرونة بالبشاميل والتونة

تحتل المكرونة البشاميل مكانة هامة وخاصة وسط الأطباق الرئيسية على مائدة الطعام، فهي من أفضل المأكولات المحببة لدى الكبار والصغار لذا تبدع الأمهات فيى تحضيرها بخطوات جديدة ومختلفة لتسعدهم بها.

ويمكنك اليوم أسعاد أفراد أسرتك بتحضير صنف مختلف من صينية المكرونة بالشاميل بخطوات جديدة ومختلفة بالتونة وقدميها على مائدة الغذاء.

المقادير

- لتحضير البشاميل :

حليب : 5 اكواب

دقيق : 5 ملاعق كبيرة

الزبدة : 300 غراماً

ملح : رشّة

الفلفل الأبيض : رشّة

فلفل أسود : رشّة

جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة

- مكرونة : 400 غراماً (بيني)

- التونا : علبتين (مصفّاة من الماء)

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- الذرة : 200 غم (مصفّاة من الماء)

- البازيلاء : 200 غم (مصفّاة من الماء)

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- الزيت النباتي : 2 ملعقة صغيرة

- جبن موزاريلا : 100 غراماً (مقطع شرائح)

طريقة التحضير

1. اسلقي المكرونة في قدر من الماء المملّح، وصفّيها ثمّ ضعيها في صينيّة فرن.

2. اقلي البصل بالزيت حتى يذبل، نكّهيه بالفلفل الأسود والملح ثم أضيفي التونة، البازلاء والذرة وحرّكي المكوّنات.

3. لتحضير صلصة البشاميل: حمّي الزبدة في قدرٍ على النار ثمّ أضيفي الدقيق وحرّكيه بالمخفقة حتى يصبح لونه ذهبيّاً.

4. أضيفي الحليب تدريجيّاً مع الاستمرار بالتحريك إلى أن يتكاثف المزيج ويثخن.

5. نكّهي بالملح، جوزة الطيب، الفلفل الأبيض والفلفل الأسود.

6. اسكبي صلصة البشاميل فوق مزيج التونة والخضار وحرّكيها معها ثم اسكبيها فوق المكرونة المسلوقة.

7. ضعي شرائح جبنة الموزاريلا على الوجه واخبزي الصينية في الفرن المحمّى على حرارة 190 درجة مئوية لـ30 دقيقة.

8. أخرجي الصينية من الفرن وقدّميها ساخنة.