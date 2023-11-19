إزالة 46 حالة تعدٍ بنطاق 6 مراكز في البحيرة

شهدت مدن ومراكز محافظة البحيرة عددًا من الحملات لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 46 حالة تعدٍ بمساحة 9377 م2 بنطاق 6 مراكز عبارة عن إزالة:- 3 حالات تعدٍ بمساحة 2900 م2 عبارة عن أسوار ومباني بالطوب الأبيض وسملات خرسانية برشيد.

16 حالة تعد بمساحة 2150 م2 بقريتي دسونس أم دينار و زاوية غزال بدمنهور.

13 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 2088 م2 بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني مكونة من أعمدة خرسانية وأسوار طولية وعرضية.

4 حالات تعد على الأرض الزراعية بمساحة 783 م بنطاق قرية فيشا بالمحمودية عبارة عن مباني بالطوب الأبيض والأحمر وأعمدة خرسانية.

7 حالات تعدي بمساحة 734 م2 بشبراخيت.

3حالات بمساحة 722 م2 بنطاق قرية سمخراط بالرحمانية عبارة عن مبانى بالطوب الأحمر وأسطح خرسانية وسملات وأعمدة خرسانية.

يأتي ذلك في ضوء تنفيذ توجيهات السيد الرئيس/ عبدالفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بمتابعة جهود حماية الأراضي الزراعية، وإنهاء كل الممارسات الخاصة بالاستيلاء على أراضى الدولة أو التعدي على الأراضى الزراعية وذلك لتحقيق الأهداف المرجوة اقتصادياً وتنموياً والحفاظ على أصول وحقوق الدولة والشعب.

هذا وقد شددت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالمتابعة الميدانية على مدار اليوم لرصد أي محاولات للبناء المخالف أو العشوائى أو التعديات على الأراضى الزراعية والتصدي بكل قوة وحزم لكل أشكال التعديات للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.