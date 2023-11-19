بتكلفة أقل| حضري سموذي القهوة بالشوكولاتة في المنزل

سموذي القهوة من المشروبات المنعشة والصحية التي يمكنك تناولها لزيادة التركيز والانتباه، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره في المنزل على خطى المقاهي.

سموذي القهوة

طريقة عمل سموذي القهوة

المقادير

- قهوة سريعة الذوبان : كوب (باردة)

- حليب مكثف محلى : نصف كوب (بارد)

- مكعبات ثلج : كوب

- كريمة خفق : نصف كوب

- آيس كريم : نصف كوب (بنكهة الفانيليا)

- صوص شوكولاتة : 2 ملعقة كبيرة (جاهز / للتزيين)

- بندق : 4 ملاعق كبيرة (محمص ومجروش / للتزيين)

- كريمة : نصف كوب (مخفوقة / للتزيين)

طريقة التحضير

ضعي مكعبات الثلج، والقهوة سريعة الذوبان، وكريمة الخفق، والحليب المكثف في وعاء الخلاط الكهربائي.

اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس مع بعضها.

أضيفي آيس كريم الفانيليا، وأعيدي الخلط جيداً.

صبّي سموثي القهوة في أكواب التقديم، وزينيها بصوص الشوكولاتة، والكريمة المخفوقة، والبندق المجروش، ثم قدميها.

فوائد تناول القهوة

تعطى دفعة من الطاقة

من المعروف أن القهوة تحتوى على مادة الكافيين، وهو منبه للجهاز العصبى المركزى ومن المعروف أيضًا قدرته على الحد من أى إرهاق وزيادة مستويات الطاقة.

صحية للكبد

تعطي القهوة بعض التأثير الوقائى ضد أمراض الكبد المزمنة، ووفقًا لبعض الدراسات فإن شرب 3-4 أكواب من القهوة يقلل من فرصة الإصابة بعدة أنواع من أمراض الكبد المزمنة مثل تليف الكبد والكبد الدهنى وأمراض الكبد.

يساعد على صحة القلب

فنجان أو فنجانين من القهوة يوميًا يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن الكافيين يمكن أن يؤثر في مستويات ضغط الدم لذلك، يحتاج الأشخاص الذين يعانون من ضغط الدم غير المنضبط إلى الحد من تناول الكافيين أو تقليله.

يحمي الحمض النووي من التلف

يمكن أن تؤدي فواصل شرائط الحمض النووي إلى الإصابة بالسرطان أو الأورام إذا لم تقم الخلايا بإصلاحها، وتقلل القهوة من تكسر خيوط الحمض النووي.

تحتوي القهوة على العديد من المكونات النشطة بيولوجيًا مثل الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، فحمض الكلوروجينيك الموجود في القهوة هو أحد مضادات الأكسدة التي تمنع تلف الحمض النووي من الجذور الحرة.