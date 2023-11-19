قومى المرأة يطلق مشروع تنمية الأسرة بالبحر الأحمر

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، يستكمل المجلس القومي للمرأة فعاليات برنامج ريادة الأعمال بمحافظة البحر الأحمر .

حيث أكدت نيرمين أبو سريع – مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالبحر الأحمر أن البرنامج يتضمن تعريف السيدات بمبادئ التخطيط ، والتسويق ،والمفاهيم الأساسية لريادة الأعمال كالإبتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجاري وقواعد المحاسبة وخطوات تسجيل وترخيص أى مشروع جديد، كذلك التعرف على عدد من الجهات التى تقدم خدمات المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى يمكن للسيدات الاستفادة من خدماتها.

كما أشارت نيرمين ابو سريع أن البرنامج يستهدف تدريب عدد 100 سيدة على إدارة مشروعاتهن وذلك بمدينة سفاجا خلال شهر نوفمبر 2023 من خلال مدربين متخصصين في مجال ريادة الأعمال.

يذكر أن المجلس القومي للمرأة يعمل فى اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية علي محورين أساسيين ، هما التمكين الاقتصادى للمرأة و التدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى .