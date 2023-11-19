الإحصاء: 16 % زيادة في التبادل التجاري بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي

أكد الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع إجمالى الصادرات الوطنية الى دول الاتحاد الافريقي الى 6339 مليون دولار عـام 2022 مقابل 5487 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 15.5 % .

وتركزت أعلى القيم في خمس دول افريقية بنسبة 64.1% من إجمالي هذا التكتل.

وجاء ترتيب الدول كالتالى ليبيا و بلغت قيمة الصادرات إليها (1215 مليون دولار) بنسبه 19.2% من إجمالي التكتل.تليها السودان وبلغت قيمة الصادرات إليها (929 مليون دولار) بنسبه 14.7 % من إجمالي التكتل. والمغرب وبلغت قيمة الصادرات إليها (822 مليون دولار) بنسبه 13.0% من إجمالي التكتل. والجزائر : بلغت قيمة الصادرات (718 مليون دولار) بنسبه 11.3% من إجمالي التكتل.وكينيا وبلغت قيمة الصادرات (356 مليون دولار) بنسبه 5.6 % من إجمالي التكتل.

وأشار الجهاز الى ترتيب أهم السلع المصدرة حيث جاءت اللدائن ومصنوعاتها و بلغت قيمة الصادرات (651 مليون دولار) بنسبة 28.1% من إجمالي السلع. يليها ملح، أحجار وأسمنت وبلغت قيمة الصادرات (625 مليون دولار) بنسبة 27.0% من إجمالي السلع.ووقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بلغت قيمة الصادرات (306 مليون دولار ) بنسبة 13.2 % من إجمالي السلع.

وبلغت قيمة إجمالي الواردات من دول الاتحاد الافريقي 2314 مليون دولار عام 2022 مقابل 1994 مليون دولار عام 2021 بنسبة زيادة قدرها 16.0 %.

تركزت أعلي القيم في خمس دول أفريقية بنسبة 77.4% من إجمالي هذا التكتل.فى الكونغو الديمقراطية وبلغت قيمة الواردات (525 مليون دولار) بنسبه 22.7 % من إجمالي التكتل.تليها السودان وبلغت قيمة الواردات (505 مليون دولار) بنسبة 21.8% من إجمالي التكتل. وزامبيا وبلغت قيمة الواردات (314 مليون دولار) بنسبه 13.6 % من إجمالي التكتل. وكينيا و بلغت قيمة الواردات (308 مليون دولار) بنسبه 13.3 % من إجمالي التكتل. وجنوب أفريقيا وبلغت قيمة الواردات (134 مليون دولار) بنسبه 5.8 % من إجمالي التكتل.

ولفت الجهاز الى ترتيب أهم السلع المصدرة لتلك الدول وهى نحاس ومصنوعاته بلغت قيمة الصادرات (872 مليون دولار) بنسبة 50.8% من إجمالي السلع. وحيوانات حية بلغت قيمة الصادرات (206 مليون دولار) بنسبة 12.0% من إجمالي السلع.وبن وشاي وبهارات بلغت قيمة الصادرات (303 مليون دولار ) بنسبة 17.7 % من إجمالي السلع.