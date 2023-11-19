موعد مباراة البرتغال وأيسلندا اليوم في تصفيات يورو 2024

تقام اليوم الأحد مواجهة قوية في تصفيات يورو 2024، وذلك حين يلتقي منتخب البرتغال مع نظيره منتخب أيسلندا ضمن منافسات المجموعة العاشرة، والتي يحتضنها ملعب بورتو.

موعد مباراة البرتغال وأيسلندا والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة البرتغال وأيسلندا مساء اليوم الأحد في تمام العاشرة إلا ربع مساء وتبث عبر بي إن سبورتس 1 إتش دي وبتعليق عصام الشوالي.

موقف البرتغال وأيسلندا في المجموعة العاشرة

ضمن منتخب البرتغال التواجد في ويورو 2024 في ألمانيا بجانب سلوفاكيا وفضل منتخب لوكسمبورج أن يحقق المفاجأة والصعود.

ويتواجد منتخب أيسلندا في المركز الرابع برصيد 10 نقاط وودع المنافسات بجانب البوسنة والهرسك وليشتنشتاين.

يتواجد البرتغال في صدارة المجموعة برصيد 27 نقطة ولم تفقد أي نقاط في التصفيات ويرغب أصدقاء كريستيانو رونالدو تحقيق الفوز اليوم من أجل الحصول على العلامة الكاملة.