غلق وتشميع 6 منشأت طبية خاصة بصحة بسوهاج

تحت إشراف الدكتور احمد ابو هاشم وكيل وزارة الصحة بسوهاج شنت إدارة العلاج الحر بالمديرية برئاسة الدكتور محمد محسن عساف مدير إدارة العلاج الحر عدة حملات على المنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة ومراجعة التراخيص لتلك المنشآت وضبط العمل بها.

يأتي ذلك في إطار الجهود المكثفة التي تبذلها مديرية الصحة بسوهاج للحفاظ على صحة المواطنين وفي إطار المتابعة المستمرة للمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة حيث حيث قام فريق من إدارة العلاج الحر تحت إشراف الدكتور محمد محسن عساف مدير الإدارة وقيادة الدكتور محمد سيد فقير وعضوية كلا من

الدكتور محمد سعد والدكتور احمد الكشكي والدكتور محمد بدار و الدكتور عبدالله حسني والدكتور عماد وجيه والدكتوره ميرفين عادل اعضاء فريق التفتيش بالمديرية بشن حملة على عدد من المنشآت الطبية الخاصة بمركزي طهطا والمنشاه والتي أسفرت عن غلق وتشميع 6 منشآت طبيه خاصة بالمركزين وتضمنت الإغلاقات مركزين للحضانات ومركزين لجراحة النساء والتوليد عيادة أطفال و معمل وشملت المخالفات التي رصدتها المخالفات عدم استيفاء شروط الترخيص وعدم إتباع سياسات وإجراءات مكافحة العدوي مما يشكل خطراً علي صحة المرضي وكذلك انذار 5 منشآت أخري وتضمنت ايضاً مركزين للحضانات وعيادة أسنان وعيادة باطنة وغدد صماء ومركز للبصريات .

ومن جانبه أكد الدكتور أحمد ابوهاشم أن الحملات ستشمل جميع مراكز المحافظة وفق خطة مديرية الصحة والتي ناقشها خلال إجتماعه بإدارة العلاج الحر الأسبوع الماضي و بدأت فوراً في تنفيذها وذلك لضبط المخالفين ولضمان وصول خدمة طبية أمنه للمرضى المترددين علي المنشأت الطبية الخاصة بالمحافظة