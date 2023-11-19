جهود الدولة لحل أزمة الدولار.. انفراجة قريبًا

تسعى الدولة جاهدة نحو السيطرة على ارتفاع أسعار الدولار أمام الجنيه المصري، وهو ما يعني إيجاد حل ناجع للسيطرة على الارتفاعات التي نشاهدها يومًا تلو الآخر، حيث يكون ذلك من خلال زيادة الانتاج وتقليل الاستيراد من الخارج، وهو ما يعني تشجيع المنتج المحلي، فضلاً عن جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر.

ارتفاع أسعار الدولار

وتحدث الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أمس، عن ارتفاع أسعار الدولار والأزمة قائلا: إن أزمة العملة التي تعاني منها البلاد أزمة عابرة وستنتهي في فترة بسيطة جدا، مشيرًا إلى أنه الأهم هو ما بعد ذلك والدرس الذي تعلمناه من الأزمة العالمية والاقتصادية أننا لابد كدولة نملك مقدرات إنتاجنا ومنتجاتنا بأكبر قدر ممكن.

مدينة العاشر من رمضان

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أثناء جولة التفقدية بعدد من المصانع بمدينة العاشر من رمضان، حيث كشف رئيس الوزراء عن دعم كل رجال الصناعة الوطنيين والأجانب، فضلا عن دعم كل مصنع ينتج محليا ويقلل فاتورة الاستيراد.

أسعار الدولار الأمريكي

تجدر الإشارة سجلت أسعار الدولار الأمريكي في البنك الأهلي المصري، 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع، وجاء أسعار صرف الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي، نحو 30.90 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.