دويتشه بنك يرجح ارتفاع سعر الجنيه أمام الدولار

يتمتع بفرص استثمارية إيجابية خلال الفترة الراهنة

رجح "دويتشه بنك" في تقرير حديث له، أن يرتفع سعر الجنيه مقابل الدولار، مشيرًا إلى أن الجنيه المصري يتمتع بفرص استثمارية إيجابية خلال الفترة الراهنة.

وعلى مدار الفترة الماضية؛ اتخذ البنك المركزي المصري العديد من الإجراءات والقرارات التي من شأنها تعزيز الاستقرار النقدي، وتعظيم حجم السيولة الدولارية الواردة إلى البلاد، والتي كان في مقدمتها تفعيل المشتقات المالية المرتبطة بأسعار الصرف، بالإضافة إلى السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كافة العمليات الاستيرادية.

واتخذ البنك المركزي قرارات من شأنها منع الممارسات الخاطئة التي قد يستغلها البعض فيما يخص استخدام النقد الأجنبي، وفي مقدمتها عملية استخدام البطاقات الائتمانية في الخارج، بما يضغط على العملة الأجنبية دون الحاجة إلى ذلك، إلا أنه في الوقت ذاته قام باتخاذ اللازم لتيسير استخدام البطاقات الائتمانية على المواطنين في حالة السفر فعليًا للخارج.

وقد ساهمت تلك القرارات على مدار نحو 14 شهرًا في زيادة الإيرادات الدولارية للدولة، بما انعكس بشكل ملحوظ على حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي ارتفع بنحو 5.7% بقيمة 1,9 مليار دولار منذ سبتمبر 2022، ليسجل نحو 35,1 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2023.

يأتي هذا الارتفاع في حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي على الرغم من سداد مصر التزامات خارجية تُقدر قيمتها الإجمالية بنحو 52 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وما يؤكد ثقة المستثمر الأجنبي في السوق المصرية وصواب الإجراءات المُتخذة من قبل صانعي القرارات، وكذلك الثقة في قدرة الاقتصاد المصري على الوفاء بالتزاماته هو نجاح الإصدار الدولي الثاني من سندات الساموراي بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويًا، لأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية «الباندا»، التي تخصص لتمويل مشروعات بقيمة 3,5 مليار يوان صيني بما يعادل نحو نصف مليار دولار.