موعد صرف مرتبات نوفمبر 2023.. المالية تنشر الجدول الزمني

أعلنت وزارة المالية عن جدول زمني لصرف مرتبات شهر نوفمبر 2023، إذْ من المقرر أن يبدأ ذلك في الخميس المقبل، 23 نوفمبر من هذا الشهر.

سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر 2023 للعاملين في الدولة ابتداءً من يوم الخميس 23 نوفمبر 2023، وستستمر عملية الصرف لمدة 5 أيام، بما في ذلك يوم الأحد والإثنين والثلاثاء والأربعاء 26 و27 و28 و29 نوفمبر، وتأتي هذه المواعيد وفقًا لكتاب دوري صادر عن وزارة المالية في 6 نوفمبر 2023.

قيمة مرتبات شهر نوفمبر 2023:

بعد الزيادة، سيتم صرف مرتبات شهر نوفمبر للموظفين بعد أسبوع.

تشمل الزيادة رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة قيمة علاوة الغلاء لجميع الدرجات الوظيفية.

فيما يلي تفاصيل قيمة المرتبات بعد الزيادة:

- سيتم رفع مرتب الدرجة الوظيفية الممتازة أو ما يعادلها إلى 11.100 جنيه.

- سيتم زيادة مرتب الدرجة العالية أو ما يعادلها بعد الزيادة الجديدة إلى 8.508 جنيهات.

- سيتم صرف مرتب درجة المدير العام أو ما يعادلها بزيادة 300 جنيه.

- سيتم صرف مرتب الدرجة الأولى أو ما يعادلها بزيادة 300 جنيه.

- سيتم رفع الحد الأدنى لدرجة المدير العام من 6.912 جنيهًا إلى 7.212 جنيهًا.

- سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الأولى من 6.264 جنيهًا إلى 6.564 جنيهًا.

- سيتم زيادة الحد الأدنى للدرجة الثانية من 5.564 جنيهًا إلى 5.864 جنيهًا.

- سيتم رفع الحد الأدنى للدرجة الثالثة من 5.350 جنيهًا إلى 5.650 جنيهًا.

- سيتم زيادة الحد الأدنى للدرجة الرابعة من 4.793 جنيهًا إلى 5.093 جنيهًا.

- سيتم زيادة الحد الأدنى للدرجة الخامسة من 4.536 جنيهًا إلى 4.836 جنيهًا.

- سيصرف مرتب الدرجة السادسة بعد الزيادة الجديدة بقيمة 4.000 جنيه بدلًا من 3.500 جنيه.