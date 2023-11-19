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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

حركة ترقيات لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء

بوابة الوفد الإلكترونية

أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس  حسن محمد البيلي ( رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء  ).

حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من :-

1-   المهندس القطب السيد سعدالدين الرده ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لمراقبة الجودة )

2-  الاستاذ  محمد بيومي سعيد الكافوري  ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة )

3-   الاستاذة  منى محمد مصطفى علوان  ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات )

وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .

 

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