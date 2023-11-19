حركة ترقيات لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
أصدر مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء برئاسة المهندس حسن محمد البيلي ( رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء ).
حركة ترقيات بالشركة تضمنت كل من :-
1- المهندس القطب السيد سعدالدين الرده ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة لمراقبة الجودة )
2- الاستاذ محمد بيومي سعيد الكافوري ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة )
3- الاستاذة منى محمد مصطفى علوان ( لشغل وظيفة مدير عام الادارة العامة للتحقيقات )
وتأتى هذه الحركة فى إطار العمل المستمر على رفع مستوى الأداء وتجديد الدماء بقطاعات الشركة المختلفة .