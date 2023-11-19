لوفي تلاتة منك هيبقوا الأهرامات.. أغنية جديدة لعمرو دياب من الإمارات

فاجأ عمرو دياب جمهوره بأغنية شتوية جديدة، من حفله الجديد في الإمارات، وسط حضور كامل العدد

قدم عمرو دياب أغنية جديدة للمرة الأولى “قمر” مع جمهوره، سبق وأن قدمها حديثًا في حفل زفاف خاص، والمقرر طرحها بالكامل خلال نهاية العام الجاري.

واصل عمرو دياب حفله الغنائي بعدد من أغانيه المفضلة لدى جمهوره “يوم تلات، بطمن عليك، ياأنا يا لاء، الحفلة، وعدد من أغانيه القديمة” كان طيب، ميال، قمرين، تملي معاك، ليلي نهاري.

وتقول كلمات أغنية “قمر”

يا قمر لو في تلاتة منك، حيبقوا الأهرامات

لو كان في اربعة منك، انا حبّ اربع مرات

ويا نجمة لو خمسة منّك، هدّيكو خمس نغمات

ويا ستّي لو ستّة منك، انا موت انا في الستّات

بس انتِ ما فيش زيّك تاني واحدة وما لكيش اخوات



أغنية قمر من كلمات الشاعر مصطفى حدوتة، وألحان عمرو دياب، وتوزيع وسام عبد المنعم.

أيّد عمرو دياب المقاومة الفلسطيني ضد الأعمال الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وأقدم على تغيير صورته الشخصية على صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وتخلى عن صورته ووضع بدلًا منها علم فلسطين، إضافة إلى تبرعه بمبلغ 5 ملايين جنيه للهلال الأحمر المصري لصالح الجهات الإنسانية المعنية بإغاثة غزة

أقدم عمرو دياب على هذه الخطوة بعد الأحداث الدامية التي ملأت قطاع غزة وأدمت قلوب العالم العربي، بعد القصف الموحش لمستشفى المعمداني والذي راح ضحيته ما يزيد عن 1000 شهيد