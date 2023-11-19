علي ربيع يحب آية سماحة.. والسر " ع الماشي"

يواصل فريق عمل فيلم" ع الماشي "بطولة النجم علي ربيع جميع التحضيرات في الوقت الحالي،لبدء التصوير أخر ديسمبرالمقبل، ومن المفترض أن ينافس الفيلم في موسم عيد الفطر المبارك لعام 2024.

وتعاقد عدد من النجوم وكان أبرزهم النجمة آية سماحة،حيث تعيش أيه سماحة قصة حب مع النجم علي ربيع من ضمن الأحداث ،العمل في إطار اجتماعي كوميدي لايت.

علي ربيع

فيلم "ع الماشي" بطولة علي ربيع، كريم عفيفي،أية سماحة، العمل من تأليف كريم سامي واحمد عبد الوهاب،ومن إخراج محمد الخبيري،ومن إنتاج يوسف الطاهر.

وعلى نفس السياق،شارك النجم علي ربيع في مسلسل "نصي الثاني "الذي تم عرضه على منصة شهيرة، إذ دخل قائمة الأكثر مشاهدة على وقت عرضه،العمل كان من 10حلقات فقط، ودارت أحداثه في إطار كوميدي رومانسي،وقدم خلاله ربيع ربيع شخصية موظف في بنك لا يجيد التعامل مع الفتيات والدخول في قصص الحب.

وشارك بجانب ربيع في بطولة "نصي الثاني" ،الفنان القدير محمودالبزاوي،سلوي عثمان ،مخمد محمود كوكبة كبيرة من النجوم كضيوف شرف منهم ياسمين رئيس، ميرنا نور الدين،رنا رئيس، وكأن من تأليف إياد صالح واخراج عمرو صلاح وإنتاج أحمد الجنايني.

علي ربيع

اما بالنسبة للنجمة إية سماحة فترتبط بأكثر من عمل فني خلال الفترة الحالية ،منهم مسلسل كامل العدد الجزء الثاني ،الذي يشارك فيه كل من شريف سلامة ،دينا الشربيني ،وكوكبة كبيرة من النجوم،،ومن للمقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل لعام2024،

كماتشارك في مسلسل" السرداب مع أحمد حاتم ورانيا يوسف، كما شاركت في مسلسل "على باب العمارة" ،بطولة حاتم صلاح ونخبة كبيرة من النجوم،كما شاركت في حكاية كاملة من ضمن احداث حكايات حدث بالفعل.