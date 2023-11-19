اليوم.. محاكمة طبيب متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية

تنظر محكمة جنايات القاهرة، غدًا الأحد، جلسة إعادة محاكمة طبيب متهم بالاتجار في الأعضاء البشرية.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمدأحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق راشد ومحمد احمد صبري وأمانة سر محمد جبر محمد سيد شحاتة.

كانت المحكمة قد أصدرت بحق المتهم حكمًا غيابيًا بالسجن 15 سنة وتغريمه 500 ألف جنيه، بعد أن كشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم وآخرين سبق الحكم عليهم أسسوا ونظموا وأداروا جماعة إجرامية منظمة للعمل بصفقة مستمرة بهدف ارتكاب جرائم الإتجار بالبشر وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر عل منفعة مالية بأن تعاملوا بالنقل والتسليم في أشخاص طبيعية، وكان ذلك باستغلال ضعفهم وحاجتهم بقصد استئصال أعضائهم البشرية.

وأضافت التحقيقات استئصال الكلية من المجني عليه الأول وكلية المجني عليها الثانية ونشأ عن ذلك عاهة مُستديمة للمجني عليه يستحيل برؤها تقدر بحوالي 15 %.