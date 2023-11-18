ندوة عن "مكانة الوالدين في الدين" بالرواق الأزهري بقرية وادي الطور

نفذت مديرية الشباب والرياضة ادارة تنمية النشء، فعاليات برنامج" الرواق الأزهرى للطفل والأسرة " بقرية الوادي ، ندوة للطلائع بعنوان مكانة الوالدين في الدين ، فى إطار التعاون المشترك بين وزارة الشباب والرياضة والأزهر الشريف.

ويهدف برنامج الرواق الأزهرى إلى تصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة، وتبصير النشء نحو الطريق الصحيح وتوجيه النشء التوجيه الصحيح، والرد على التساؤلات التي ترد في أذهان النشء والشباب، وذلك بالاستعانة بباقة من علماء الأزهر الشريف.

وتحدث فيها فضيله الشيخ محمد احمد بدوي عن انة لا ريبَ أن برَّ الوالدين من أحب أعمال الخير، ومن أهم ما يقربنا إلى الله تعالى، ويقينًا فإن حرص الإسلام على ترسيخ مثل هذا النهج الصالح في السلوك الجمعي العام، إنما يعكس حقيقة عظمة مكانة الوالدين في الإسلام وعلو شأنهما: قرآنًا، وسنة؛ وذلك لدورهما الكبير في حياة الأبناء والبنات، وتنشئة المجتمع، من خلال ما يقومون به من الرعاية، وما يمارسونه من التربية والتعليم، والتوجيه والإرشاد.

يأتي ذلك تحت رعايه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، وتوجيهات محمد فتحي توفيق وكيل الوزارة، ومتابعة احمد عبد العزيز وكيل المديرية.

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