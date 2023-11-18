التموين: 7 آلاف معرض يشارك في مبادرة تخفيض الأسعار بالإضافة إلى السلاسل التجارية

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن مبادرة تخفيض الأسعار التي تم إطلاقها في شهر أكتوبر الماضي و تستمر لمدة 6 أشهر قابلة للتمديد مؤكدًا بأن المبادرة تتضمن توفير 48 صنفا لعدد 7 سلع اساسية هى السكر والارز والزيت والفول والعدس والمكرونة بتخفيضات تتراوح من 15 الي 25٪ ، كما تم ادخال الدواجن تخفيض يصل الى١٥%.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن المبادرة يتم تنفيذها في 7 آلاف معرض بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات الغذائية ، ما يساهم في تحقيق التوازن السلعي والمساهمة في السيطرة على مستويات الأسعار

وأشار علي المصيلحي بأن المنافذ خصصت 2 كيلو سكر لكل مواطن المبادرة السكر للمواطنين مع إمكانية زيادته لصالح الأسر تمتلك عدد كبير من الأفراد .

وتساهم المبادرة في أحداث توازن في السوق وتلبية احتياجات المواطنين من السلع الأساسية خاصة السكر والتي تشهد زيادة كبيرة في أسعارها لنقص المعروض

وأصدر الدكتور علي المصيلحى وزير التموين توجيهات لكافة المديريات بتكثيف الحملات الرقابية لضمان حصول المواطنين على السلع بالخصومات المعلنة، فضلا عن مراقبة طباعة الحد الأقصى لسعر البيع على المنتج بالمبادرة من قبل المنتجين و العارضين .

ونجحت الدولة مؤخراً في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية و منافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.