ألمانيا ترفض سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس اليوم السبت، عن رفض بلاده لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، وكرر الدعوات إلى حل الدولتين.

وقال شولتس، خلال زيارة لمنطقة نوتيتال في ولاية براندنبورج: «لا نريد أي مستوطنات جديدة في الضفة الغربية، ولا نريد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية».

وأضاف، أن النتيجة الأفضل للإسرائيليين والفلسطينيين تظل حل الدولتين.

وقال شولتس: «إذا نأى البعض في السياسة الإسرائيلية بأنفسهم عن هذا، فلن ندعمهم».

وشدد شولتس أيضا على أهمية المساعدات الإنسانية الألمانية للفلسطينيين.

وقال إن بلاده لا تقف إلى جانب إسرائيل فحسب بل إنها إلى جانب الولايات المتحدة، تمثل أكبر مانح للمساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

وتابع: «نحن الذين نجعل إدارة المدارس والمستشفيات هناك (في الأراضي الفلسطينية) ممكنة».

ولليوم الـ43 على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة منذ أن بدأ في السابع من أكتوبر، بعد قيام المقاومة الفلسطينية بتنفيذ عملية طوفان الأقصى، بمنطقة غلاف غزة.

وتتواصل الغارات التي تشنها مقاتلات الاحتلال، والتي تستهدف منازل المدنيين العزل، بجانب استهداف المستشفيات والمساجد والكنائس، مما أدى إلى ارتقاء آلاف الشهداء والجرحى، بينما الذين نجوا من القصف حتى الآن يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

وأعلن المكتب الحكومي في غزة، أمس الجمعة، ارتفاع عدد الشهداء إلى أكثر من 12300 فلسطيني، بينهم 5 آلاف طفل و3300 سيدة.

وذكر المكتب الحكومي، في بيان، أن عدد شهداء الكوادر الطبية بلغ نحو 200 طبيب وممرض ومسعف، كما استشهد 22 من رجال الدفاع المدني، بالإضافة إلى 56 صحفيا.

وأوضح أن إجمالي المجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال بلغ أكثر من 1300 مجزرة، وبلغ عدد المفقودين أكثر من 6 آلاف مفقود، إما تحت الأنقاض أو أن جثامينهم ملقاة في الشوارع والطرقات يمنع الاحتلال أحدا من الوصول إليهم، بينهم أكثر من 4 آلاف طفل وامرأة.

وزاد إجمالي عدد الإصابات عن 30 ألف حالة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء.

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