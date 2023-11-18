تفعيل تطبيق "مدرستنا بلس" على الموبايل لطلاب الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تفعيل تطبيق على التليفون المحمول "الموبايل" تحت مسمى "مدرستنا بلس" لبث حلقات القناة لطلاب مرحلة الثانوية العامة.

ودعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني طلاب الثانوية العامة بمتابعة شرح كل المناهج التعليمية على تطبيق مدرستنا بلس.

ولتنزيل تطبيق مدرستنا بلس على الهاتف المحمول بنظام أندرويد (اضغط هنا).



ولتحميل تطبيق مدرستنا بلس لمستخدمي نظام IOS (اضغط هنا).



شرح المناهج الدراسية على قنوات مدرستنا

وأكد وزير التربية والتعليم توفير شرح المناهج الدراسية على قنوات مدرستنا بهدف إتاحة الفرصة لتحقيق أقصي درجات التحصيل الدراسي للطلاب.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة قيام مديرية التربية والتعليم والإدارات التعليمية بتعريف الطلاب في مختلف المدارس بالمواد التعليمية والتدريبية على المناهج الدراسية في قنوات مدرستنا والمنصات التعليمية المختلفة.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أن المواد التدريبية على المناهج الدراسية أتاحتها الوزارة مجانا على موقعها الرسمي بالإضافة إلى قنوات مدرستنا على التليفزيون والإنترنت.

وأضاف وزير التربية والتعليم أنه لإثراء عملية التعلم تم تزويد هذه المواد باختبارات على كل وحدة دراسية في المناهج الدراسية يقوم الطالب بحلها ويمكن تقييم أدائه من خلالها.

ونوه وزير التربية والتعليم بأن الوزارة استعانت بالمدرسين الأكفاء المعروفين على مستوى الجمهورية؛ لشرح الدروس في المناهج الدراسية على القنوات والمنصات التعليمية وإتاحة هذه الدروس على قنوات "مدرستنا" ومنصات البث المباشر.

ووجه وزير التربية والتعليم بأقصى درجات الاستفادة من فترات المشاهدة لقنوات "مدرستنا" بالمدارس لشرح المناهج الدراسية لجميع الصفوف.

وقال وزير التربية والتعليم إن الوزارة تعمل على العديد من المحاور، وتنفيذ الإجراءات التي تضمن تحقيق عام دراسي منضبط وآمن ورفع العبء عن كاهل الطلاب والأسرة المصرية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى توفير مجموعات الدعم المدرسي لتسهيل شرح المناهج الدراسية على الطلاب بجميع الصفوف التعليمية في المدارس.

ووجه وزير التربية والتعليم بتوفير كافة وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، والتواصل مع أولياء الأمور؛ لمتابعة مستوى الطالب الدراسي وتعظيم الاستفادة من هذه المجموعات.

ونوه وزير التربية والتعليم بضرورة تنمية روح الولاء والانتماء للطلاب، وممارسة الحقوق والمواطنة، حيث أن المواطنة والولاء والانتماء هي أهداف تربوية.