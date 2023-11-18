إعداد بحث عن مسارات الثانوية العامة على مستوى العالم

وجه الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بإعداد بحث عن مسارات مرحلة الثانوية العامة على مستوى العالم.

كما وجه وزير التربية والتعليم بإعداد دراسة بحثية معمقة عن الوضع الحالي لنظام الثانوية العامة، فضلا عن تقييم مناهج المرحلة الثانوية والرؤية المستقبلية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى أهمية تقييم أداء المعلمين، وتقييم منظومة التعليم الثانوي، بالإضافة إلى اعداد دراسة عن نظام القبول بالجامعات في مختلف دول العالم.

وأكد وزير التربية والتعليم أنه استكمالًا لعملية تطوير منظومة التعليم التى بدأت من خلال تطوير المرحلة الابتدائية ومناهجها وفق المعايير الدولية، تم وضع الإطار العام لتطوير مناهج المرحلة الإعدادية والتي من المقرر أن يتم تنفيذها بداية من العام الدراسي ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥، مشيدًا بجهود الإدارة المركزية لتطوير المناهج فى هذا الشأن.

حوار وطني لتطوير الثانوية العامة

وقال وزير التربية والتعليم إن إطلاق المؤتمر القومي الخاص بالحوار الوطني حول تطوير مناهج المرحلة الثانوية العامة يأتي بناء على تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بجمع جميع الأطراف ذات الصلة بالمنظومة التعليمية محليًا ودوليًا للاستماع ومناقشة كافة الآراء للوصول إلى أفضل الآليات الخاصة بتطوير منظومة المرحلة الثانوية بما يحقق صالح الطلاب ورفع المعاناة عن كاهل الأسر وبما يتناسب مع متطلبات سوق العمل والتنافسية الدولية.

وأكد وزير التربية والتعليم أن الرؤية العامة لتطوير منظومة مرحلة الثانوية العامة ترتكز على منح الطالب أكثر من فرصة من خلال تعدد محاولات التقييم، فضلا عن الإسراع التعليمى، وكذلك أهمية تعدد المسارات وحرية الاختيار بين المسارات بما يتناسب مع كل طالب وميوله وقدراته.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الوزارة حريصة على توفير منتج جيد للطالب، وإعداد الطالب ليكون قادرًا على المنافسة، مع التأكيد على مراعاة الظروف الحالية والوضع الحالي للمدارس، فضلًا عن إعداد المعلم بما يتناسب مع التطوير.

ونبه وزير التربية والتعليم إلى إعادة النظر فى ملف التقييم فى الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة من خلال المتخصين والنظر فى ما يسمى بالإسراع فى التعليم.

وشدد وزير التربية والتعليم على ضرورة أن يكون التقييم وفق محاولات وليست امتحان موحد، ومن ثم سيكون هناك تقييم من خلال عدة محاولات والنظم الدولية موجود فيها نظم تعدد المحاولات .

