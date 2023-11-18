قلم رصاص

السبت 18/نوفمبر/2023 - 09:29 م 11/18/2023 9:29:39 PM

«الرئيس» وبايدن وفلسطين.. متخافوش على مصر

«ما تخافوش على مصر يا مصريين»، فاكرين هذا الوعد الذى قطعه الرئيس على نفسه منذ توليه المسئولية، بل وقبلها، فاكر يا صاحبى ولا نسيت؟ أكيد فاكر بس للأسف أولوياتك هى أمور أخرى لا تتعلق سوى باحتياجاتك الخاصة فقط، وليس احتياجات دولة كانت تحت الهيمنة الأمريكية لعقود، دولة كانت على الهامش، غارقة فى ديون كلها تذهب كمسكّنات لشعب طفح به الكيل، وعاش أكثر من ٤٠ عامًا فى خرابة ونهب، وفساد، اعلم جيداً أن الأزمة الاقتصادية التى نعيش فيها جميعًا مازالت ضاربة بجذورها نتيجة لعوامل، وأزمات عالمية وأخرى داخلية بسبب سياسات الحكومة، والتى أدت إلى انهيار الجنيه أمام ارتفاع الدولار، والأسعار التى هربت ولم تجد قبضة حكومية قوية تحاول ايقافها !! صديقى من فضلك «انظر حولك»، وصف لى مدى الاستقرار، والأمن، الذى تعيش فيه وسط أولادك، فى الشارع، فى الجامعة، فى سهراتك حتى الصباح، بعدما كنا نخشى على نزول أطفالنا، وبناتنا الشارع، بعدما كانت الطرق وحتى القطارات تتوقف بالساعات، لأن أحد الأشخاص توفى له خروف صدمته إحدى السيارات! الاستقرار، والأمن، والأمان، كان أول أهداف بداية بناء مصر، نعم كانت أولويات تم صرف أكثر من ٥٠ مليار دولار عليها لأن القيادة السياسية كانت تنظر إلى أبعد مما ننظر تحت أقدامنا، كانت القيادة تعرف مكمن الخطر الذى سيندلع يوما لتنفيذ خطة أمريكا والغرب، التى بدأت ظهورها فى الكونجرس الأمريكى فى الثمانينات، وهى هيمنة إسرائيل والغرب على الشرق الأوسط، وكسر عمود الخيمة الذى يسند هذه المنطقة، وهى مصر، بدأ الرئيس بتطوير أجهزة أمنها الداخلى، ورحلة شاقة شهدت تضحيات بطولية من خير أجنادنا جيش، وشرطة، فى مكافحة لإرهاب غاشم حاول إسقاط الدولة بدعم مخابرات دول أجنبية! نعم، قالها لى سائق تاكسى، وأنا أجلس معه، يا أستاذنا لو الاستقرار والأمن والأمان هى نتيجة هذه المرحلة التى نعيش فيها، فهذا حمد ونعمة، لقد ذقنا الرعب على الطرق أيام الفوضى، نعم كان الاستقرار والأمان هما هدف الرئيس «السيسى» الذى عرف كيف يفعل المستحيل، بروشتة إصلاح قوية، لبناء القوى الشاملة لهذه الدولة، من تطوير الجيش بما يشبه المعجزة، لكيلا تستطيع أى دولة لى ذراع مصر، وليكون قادراً على استمرار البناء المخطط، الذى أعاد مصر ليراها العالم، بل كان بايدن فى بداية الأمر تتجه بوصلته إلى مصر لتحقيق الديمقراطية التى يتشدق بها وهو ودولته لا يعرفونها، بل ويقفون مع الدولة الإرهابية ويجلبون لها كل ما يؤهلها لتنفيذ مخططهم فى الاستيلاء على غزة والضفة الغربية كمرحلة أولى، نعم كانت قوة مصر هى أولى الأولويات، نعم استطعنا أن نضع الخطوط الحمراء الخطرة، لأمن دولتنا، وانظر لقوة مصر، والرئيس فى الولايات المتحدة، وكيف استقبلته أمريكا والرئيس «بايدن» استقبال الفاتحين، والذى كان يندد بمصر فى حملته الانتخابية عن طريق أصحاب الأجندات، الآن مصر تتحدث بقوة، وتضغط بقوة من مركزها لإنقاذ أشقائنا الفلسطينيين، الذين يواجهون حرب ابادة من عدو غاشم انكشفت صورته القبيحة أمام العالم، واستطاعت المقاومة تعريته أمام العالم، جيش يعرف كيف يقتل، ولا يعرف كيف يقاتل، ومهما كانت التضحيات ستنتصر فلسطين، وسيعرف الجميع جهود مصر، وكواليس ضغوطها للوقوف بجانب أهل غزة، بعد وقف اطلاق النار، العالم كله أعلن رفضه التهجير القصرى للفلسطينين بسبب موقف مصر، أكيد عرفت لماذا اعتذرت إسرائيل عندما اطلقت طلقة طائشة بالخطأ على رفح، أكيد عرفت لماذا لم تعتذر مصر واكتفت بالعزاء فى حادث الجندى محمد صلاح، أكيد عرفتم لماذا قام الرئيس بضرب الهيمنة الأمريكية وتطوير وتسليح جيشنا العظيم، من المؤكد يا صديقى عرفت ليه مصر لا تدفع مليارات لأمريكا لتتسول منها الحماية بإنشاء قواعد على أرضها! اطمئنوا فمصر لن تترك فلسطين، وستفشل خطة أمريكا وإسرائيل، لأن لدينا رجالًا من ذهب هم خير أجناد الأرض، وبمشيئة الله ستجتاز مصر أزمة استهدافها، وستنتصر فلسطين والمقاومة، وإذا فرض علينا القتال فى أى وقت سنستطيع أن نحمى مصرنا من أى حشرة تحاول عبور حدودنا، «ما تخافوش على مصر يا مصريين»، قالها، وفعلها، رئيس مصر، لأنه بنى مصر الجديدة القوية.