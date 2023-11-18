مشاهدة مباراة فرنسا ضد جبل طارق بث مباشر يلا شوت اليوم التصفيات المؤهلة ليورو 2024

مشاهدة مباراة فرنسا ضد جبل طارق بث مباشر يلا شوت اليوم التصفيات المؤهلة ليورو 2024 ، وفي لقاء مثير يوم السبت، الموافق 18 نوفمبر الحالي، تتقابل منتخبات فرنسا وجبل طارق في معركة كروية منتظرة، حيث ستُجرى المواجهة على أرضية ملعب اليانز ريفييوا الفرنسي. تعتبر هذه المواجهة القوية جزءًا من الجولة التاسعة لتصفيات يورو 2024، البطولة المحبوبة لدى عشاق كرة القدم في جميع أنحاء العالم.

يُتوقع أن تشهد هذه المباراة تبادلًا مثيرًا للمهارات والتكتيكات بين الفريقين، وذلك على ملعب يانز ريفييوا الذي سيكون شاهدًا على التحدي الكروي. ستكون هذه الفعالية الرياضية فرصة للفريقين لتحقيق الانتصار وتحسين موقفهما في الترتيب العام للتصفيات.

تعكس بطولة يورو 2024 طموحات اللاعبين وتشويق الجماهير، وستكون المباراة بين فرنسا وجبل طارق فرصة للتألق وإظهار أفضل ما لديهما على هذا الساحة الكروية الكبيرة. ترقبوا لحظات الإثارة والمتعة في هذا الصراع الرياضي المثير.

مباراة فرنسا وجبل طارق اليوم

ويسعدوا فرنسا وجبل طارق لي هذه المباراة بكل قوة وحماس عالي حيث يدخل كلا من الفريقين لهذه المواجهة النارية بكل قوة وحماس عالي من اجل تحقيق الفوز بالمباراة ، وتنطلق المباراة يوم السبت وذلك ضمن منافسات الاسبوع 9 ضمن اطار منافسات بطولة تصفيات يورو موسم 2024.

توقيت مباراة فرنسا وجبل طارق اليوم

تنطلق احداث هذه المباراة القويه التي تجمع بين فرنسا ونظيرة جبل طارق وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعه 7:45 مساء بتوقيت موريتانيا ، 8:45 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب ، 9:45 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان ، 10:45 مساء بتوقيت السعودية والكويت والعراق وقطر والبحرين واليمن ولبنان وفلسطين والاردن والصومال وسوريا واليمن ، 11:45 مساء بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان.

يستضيف منتخب جبل طارق اليوم السبت منتخب فرنسا ضمن مباريات الجولة التاسعة من منافسات المجموعة الثانية لمنافسات مباريات تصفيات يورو 2024.

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وحسم منتخب فرنسا تأهله ليورو 2024، حيث يتصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن هولندا واليونان،، بينما يتواجد منتخب أيرلندا فى الخامس دون رصيد.

ويلعب منتخب فرنسا ضد جبل طارق واليونان فى الجولتين الأخيرتين من التصفيات