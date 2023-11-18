أوسوريو يلتقى عرضا من الدوري الإكوادوري

بات الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني السابق لـ الزمالك، قريبا من تدريب أحد الأندية في قارة أمريكا الجنوبية.



وكان الزمالك أعلن إقالة أوسوريو بسبب سوء النتائج، وتعيين معتمد جمال كمدير فني مؤقت لحين التعاقد مع مدرب جديد.



كشفت تقارير صحفية بالإكوادور، أن نادي إنديبندينتي ديل فايي الإكوادوري يفكر في تعيين أوسوريو مديرا فنيا للفريق، لخلافة الأرجنتنيني مارتن أنسيلمي.



وكان فريق إنديبندينتي ديل فايي حصد بطولة الدوري الإكوادوري عام 2021 للمرة الأولى في تاريخه كما صعد لنهائي الدوري في الموسم الحالي 2023.

رحيل أوسوريو



كان الزمالك قرر رحيل أوسوريو بعدما قضى 7 شهور وفاز 13 من أصل 25، وتلقى الهزيمة في 6 لقاءات، وتعادل في 6 آخرين.



يلتقي الزمالك مع أبو سليم الليبي في بداية مشواره بدور المجموعات في الكونفدرالية الإفريقية، والمقرر إقامتها يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري على استاد برج العرب.

