قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشروق وبدر، تجديد حبس متهمين بحيازة 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو بقصد الاتجار في منطقة الشروق، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وأمرت النيابة بإحالة المضبوطات إلى المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

كشفت التحقيقات الأولية أن المتهمين عثر بحوزتهما كمية من المواد المخدرة وزنت 2 كيلو جرام من مخدر الهيدرو قبل توزيعها والاتجار بها، واعترفا المتهمين بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار.

بمواجهة المتهمين اعترفا بحيازة المواد المخدرة، ومبلغ مالي من متحصلات تجارتهما، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهما.