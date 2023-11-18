ميمي جمال في قائمة العتاولة على مائدة رمضان 2024

تشارك النجمة الكبيرة ميمي جمال في بطولة مسلسل "العتاولة" بطولة النجم أحمد السقا والنجوم طارق لطفي، كوكبة كبيرة من النجوم ،العمل في إطار اجتماعي تشويقي، ومن المفترض أن ينافس في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

ميمي جمال

وتدور أحداث مسلسل "العتاولة" في إطار اجتماعي شعبي ،و وتواصل الشركة المنتجة في الوقت الحالي التعاقدات مع باقي فريق العمل، حيث تم مؤخرا انضمام النجم طارق لطفي لفريق العمل، المسلسل من تأليف هشام هلال وإخراج أحمد موسي.شارك النجم أحمد السقا في موسم رمضان 2023 من خلال مسلسل حرب، تأليف هاني سرحان وإخراج أحمد نادر جلال، وضم كل من محمد فراج، أحمد سعيد عبدالغني، سارة الشامي، إنجي المقدم، إيناس كامل، مصطفى منصور،وتناول العمل العديد من بطولات الأجهزة الأمنية في التصدي لبعض الجماعات الإرهابية.

ومن المعروف أن تشارك النجمة الكبيرة ميمي جمال في الجزء الثاني من مسلسل "كامل العدد"، العمل في إطار اجتماعي كوميدي ،ومن المقرر أن يشارك في الماراثون الرمضاني المقبل لعام 2024.

وتجسد ميمي جمال دور حماه النجمة دينا الشربيني، وتمر بالعديد من الأزمات والمواقف الصعب منها والكوميدي أيضا.

ميمي جمال



العمل من بطولة النجمة دينا الشربيني ،شريف سلامة،إسعاد يونس،تميم عبدة.جيهان الشماشرجي الراحل مصطفي درويش، أحمد جمال سعيد، من إخراج خالد الحلفاوي،وتم عرض الجزء الأول في الموسم الرمضاني الماضي 2023.

وشاركت النجمة ميمي جمال في الموسم الرمضاني الماضي بأكثر من عمل فني ،أبرزهم علاقة مشروعة مع النجم ياسر جلال والنجمة داليا مصطفي والنجمة مي عمرو، العمل من تأليف سماح الحريري،وإخراج خالد مرعي.

كما شاركت في في مسلسل 100 حمدالله ع السلامة من بطولة يسرا،وكوكبة كبيرة من النجوم،العمل من تأليف محمد ذو الفقار إخراج عمرو صلاح