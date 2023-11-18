تعليم البلينا تفوز بمركزين على مستوى الجمهورية فى مسابقة القراءة

حققت إدارة البلينا التعليمية جنوب محافظة سوهاج، اليوم السبت، 18 من شهر نوفمبر الجاري، إنجازا تاريخيا جديدا يضاف إلي سجل انجازاتها الحافل، وهذا الإنجاز يتمثل في فوز توجيه المكتبات بمركزين من بين 15مركزا عن جدارة واستحقاق، وذلك فى التصفيات النهائية على مستوى الجمهورية فى مسابقة المشروع الوطنى للقراءة، وكان ذلك من خلال الطالبين : عبد الرحمن الدكتور خلف الله بالمرحلة الإبتدائية، ونورهان عبد القادر لملوم بالمرحلة الإعدادية، بمدارس صفوة مصر الخاصة بالبلينا .

جدير بالذكر أن تعليم سوهاج يضم كوكبة كبيرة من صفوة القيادات التعليمية التي تمتلك من الخبرات مايؤهلها لتحقيق الأهداف المرجوة فهي تسعي دائما إلي التفوق والريادة في مختلف المسابقات العلمية والأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج وسليمان بخيت وكيل المديرية وماهر عبدالخالق مدير عام الشئون التنفيذية بالمديرية وأسامة المشنب مدير عام إدارة البلينا التعليمية وأحمد حسين موجه عام المكتبات بسوهاج.

وتتقدم الإدارة التعليمية بالبلينا بأجمل وأرق التهانى إلي تعليم سوهاج بصفة عامة ومجلس إدارة مدارس صفوة مصر بالبلينا بقيادة الدكتور جمال القاضي بصفة خاصة وتهنئة آخري إلى توجيه المكتبات بالإدارة بقيادة احمد العوارى الموجه الأول وتهنئة خاصة إلي الطالب عبد الرحمن الدكتور خلف الله والطالبة نورهان عبد القادر لملوم .