رئيس اتحاد العمال المصريين في إيطاليا ينادي بوقف اطلاق النار على غزة

شارك الدكتور عيسى اسكندر، رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، بالمؤتمر الثاني عشر لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية، والمنعقدة فعالياته حاليا في الجزائر تحت رعاية الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.



حيث ناقش المؤتمر الثاني عشر لمنظمة الوحدة النقابية الافريقية، تعزيز الدور النقابي لمواجهة تحول طبيعة العمل والتحديات الجديدة فى إفريقيا.



وطالب عيسي اسكندر، خلال الجلسة الخاصة عن فلسطين بنداء عاجل لوقف اطلاق النار وتأمين ممر آمن للمساعدات الانسانية واضاف بان موقف الاتحاد الايطالي تجاة القضية الفلسطينية هو يتطابق مع قرارات الامم المتحدة ومع حل عادل للقضية الفلسطينية بقيام دولتين وشعبين.



واضاف اسكندر بأن ايطاليا تقدم مساعدات انسانية وانها ارسلت طائرتين محملة بالمواد الغذائية والادوية الطبية وأرسلت أيضًا سفينة مستشفى لعلاج الجرى والمصابين من الاطفال والنساء.

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