تدخين السجائر الإلكترونية تسبب نوبة قلبية وضيق الشرايين

تشكل السجائر الإلكترونية نفس الخطر على صحة الإنسان مثل منتجات التبغ التقليدية، وبعد 5 دقائق من البدء في استخدام هذه الأجهزة، يزداد خطر الإصابة بنوبة قلبية بسبب ضيق حاد في الشرايين.

توصلت دراسة حديثة إلى أن استخدام السجائر الإلكترونية مرة واحدة فقط قد يكون كافيا لزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية بشكل كبير، وبعد 5 دقائق من التعرض لبخار السجائر الإلكترونية، ضاقت شرايين الفئران بنسبة 30% لمدة ساعة كاملة.

وكانت الأوعية الدموية لديهم أيضًا أقل قدرة على التمدد، وهو أمر ضروري لخفض ضغط الدم، وربطت دراسات سابقة بين ضيق الشرايين والنوبات القلبية والسكتات الدماغية، ويؤكد مؤلفو الدراسة الحالية على أنه لا ينبغي اعتبار السجائر الإلكترونية آمنة، لأنها تشكل تأثيرًا سلبيًا على نظام القلب والأوعية الدموية لدى الإنسان.

وقام العلماء في جامعة وست فرجينيا بتحليل قطر الشرايين وتصلب الشرايين لدى الفئران بعد التعرض القصير والطويل الأجل للسجائر الإلكترونية المنكهة، وتم تعريف التعرض قصير المدى على أنه فترة 5 دقائق، وتم تعريف التعرض طويل المدى على أنه 20 ساعة أسبوعيًا لمدة 8 أشهر.

وأظهرت النتائج أن شرايين الفئران ضاقت بنسبة 30% خلال ساعة بعد خمس دقائق من التعرض لبخار السجائر الإلكترونية، كما انخفضت أيضًا قدرة الشرايين على التمدد وبالتالي انخفاض ضغط الدم ومع التعرض طويل الأمد للسجائر الإلكترونية، زادت درجة تصلب الشرايين لدى الفئران بأكثر من الضعف مقارنة بتلك القوارض التي لم تتلق أي شكل من أشكال النيكوتين.

وعلماً أن العلماء سبق أن أثبتوا قدرة السجائر الإلكترونية على مساعدة الأشخاص على الإقلاع عن التدخين، وعلى وجه الخصوص، يكون مستخدمو هذه الأدوات أكثر عرضة بنسبة 15% لمحاولة الإقلاع عن السجائر العادية ويكونون أكثر نجاحًا في إكمال المهمة.