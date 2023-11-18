السبت 18 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

ضبط محتكري المواد البترولية والسجائر بالأقصر

ضبط محتكري المواد
ضبط محتكري المواد البترولية

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما الجرائم التموينية، فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن "الأقصر"عن تحقيق النتائج التالية:-


وتمكنت القوات من ضبط (سائق–عاطل "لأحدهما معلومات جنائية").. حال إستقلالهما سيارة نقل بدائرة مركز شرطة أرمنت محمل عليها (15 برميل سولار بإجمالى 2500 لتر بدون أوراق أو مستندات)، 

 

وبمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد البترولية بقصد بيعها بالسوق السوداء، وأقرا بتحصلهما عليها من (مالك محطة وقود) "أمكن ضبطه".  


كما تم  ضبط (مالك محل سجائر "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة الأقصر.. وبحوزته (8058 عبوة سجائر– 419 علبة معسل – 20 علبة دخان لف).

 

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار فى السوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق. 

 

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