سعيد إمبابي: سوق الذهب يعاني من نقص بيانات العرض والطلب الحقيقة

رحب سعيد امبابي رئيس إحدى منصات تداول الذهب عبر الانترنت بتداول الذهب في البورصه السلعيه قائلا انها خطوه جيده سوف تساهم توزان سوق الذهب و ضبط السوق المصري وقال ان السوق المصري للذهب ينقصه الشفافيه في بيانات العرض والطلب مؤكدا ان وجود بيانات العرض والطلب الحقيقيه هي سبيل الوحيد لضبط السوق مشيرا الى ان مصلحه الدمغة والموازين هي الجهه التي لديها بيانات العرض والطلب الحقيقيه في السوق المصري لان اي جرام ذهب يتم طرحه في السوق لابد ان يتم تبعه من المصلحه وبالتالي فهي لديها البيانات الحقيقيه

واشار امبابي الى ان السعر الحالي للسوق للذهب يتم وفقا للسعر العالمي للذهب حيث يتم تحويل سعر الاوقيه بالدولار يتم تحويلها للجنيه واضافه سعيد امبابي الى ان سعر المحلي للذهب الان في مصر واعلى من السعر العالمي بما يعادل 1000 جنيه الجرام الواحد ووفقا لاليات السوق ،ولكنه يصل الان الى 2800 جنيه واكد سعيد امبابي الى ان الذهب ما زال هو الملاذ الامن للاستثمار مؤكدا ان الذهب لم يعد كما كان من قبل استثمار طويل طويل الاجل بل استثمار قصير الامد والدليل على ذلك ارتفاع سعر جرام الذهب بقيمه 600 جنيه خلال ستة اشهر فقط

نصح امبابي من يريد المصريين الاستثمار بشراء السبائك الذهبيه وليس المشغولات الذهبيه ولكن بشرط ان تكون هذه السبائك الذهبيه وزنها اعلى من 50 و 100 جرام لان السبيكه الذهبيه التي يقل وزنها عن 50 و 100 جرام هي لا يوجد فيها اي فائده ولا يوجد فيها اي استثمار لان قيمه المصنعيه قيمه المصنعيه بها هي نفس قيمه مصنعيه المشغولات الذهبيه وهي تتراوح من 50 ل 60 جنيه للجرام الواحد