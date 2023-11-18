سكب عليها ماء نار.. ضبط عنصر إجرامي تعدى على سيدة بالمنوفية

تلقى مركز شرطة قويسنا بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات بإستقبالها سيدة مصابة بحرق كيميائى بالظهر من الدرجة الثالثة.



بسؤالها إتهمت (أحد الأشخاص – مقيم بذات الناحية) بإلقاء مادة كاوية "ماء نار" على ظهرها أثناء دخولها منزلها على إثر حدوث مشادة كلامية سابقة بينهما.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، بمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة لذات السبب، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وفي سياق منفصل استقبل مستشفى سوهاج الجامعي عامل في العقد الثالث من العمر يقيم بناحية نجع الجمل التابع لقرية أولاد نصير بدائرة مركز سوهاج يعاني من مرض نفسي مصابًا بنزيف داخلي وكسر بالكاحل الأيمن إختل توازنه أثناء تواجده بشرفة الطابق الرابع بمنزلهم وسقط أرضا وتوفى حال وصوله وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .



تلقى اللواء مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي بوصول "محمد . ح . م . ا" 30 سنة عامل ومقيم بناحية نجع الجمل التابع لقرية أولاد نصير دائرة المركز مصاباً باشتباه نزيف داخلي وكسر بالكاحل الأيمن وتوفـي أثناء تلقيه الإسعافات الأولية إدعاء سقوط من علو .

بالانتقال والفحص وسؤال شقيقه "حمدي ح م ا" 30 سنة عامل - ومقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء تواجد شقيقه المذكور بشرفة الطابق الرابع بالمنزل إختل توازنه وسقط أرضاًمما أدى إلي إصابته ووفاته وأضاف بأنه يعاني من مرض نفسي ولم يتهم أحداً بالتسبب فـي ذلك .



تحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

