قادرون باختلاف.. مركز شباب الضاحية ينفذ أنشطة فنية وترفيهية لذوي الاحتياجات

نفذ مركز شباب ضاحية السلام التابع لإدارة العريش اليوم يومً ترفيهيًا لذوي الهمم، بحضور إيهاب حسن عبدالوهاب مدير عام الشباب والرياضة بمشاركة ... طفلا بنادي «قادرون باختلاف»، إذ جرى تقديم الألعاب الترفيهية، والهدايا، والبالونات فى جو من البهجة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد عبد الفضيل، محافظ شمال سيناء.

وأكد حسن عبدالوهاب اهتمام وزارة الشباب والرياضة بإطلاق الاحتفالات الخاصة بالأطفال القادرون باختلاف بمراكز الشباب من منطلق حرصها على تقديم كل ما يسهم في بناء شخصية الطفل المصري، وإدخال البهجة والفرحة على قلوبهم، ودمجهم في المجتمع وفق رؤية القيادة السياسية بوضع ملف ذوي القدرات الخاصة ضمن أولويات الدولة المصرية.

وتتضمن فعاليات اليوم بالأنشطة والمبادرات والبرامج الرياضية والثقافية والترفيهية التي تنظمها مديرية الشباب والرياضة لذوي القدرات والهمم مؤكداً أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية لا تدخر جهداً لتقديم كل أوجه الرعاية لهم والعمل على دمجهم بالمجتمع في مختلف جوانب الحياة والاستفادة من قدراتهم كونهم جزءاً لا يتجزأ منه.

تحت إشراف وتنفيذ فريق عمل مركز شباب ضاحية السلام ونادي قادرون باختلاف.

