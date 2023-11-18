أسعار الخضار والفاكهة اليوم السبت في الأسواق المحلية

واصلت أسعار الخضروات تباينها خلال التعاملات الصباحية للبيع والشراء اليوم السبت في الأسواق المصرية والمحلية، وتراوح سعر الباذنجان بلدي مابين 1.5 إلى 3 جنيهات.

في هذا السياق تستعرض “بوابة الوفد الإلكترونية” أسعار الخضروات اليوم السبت في الأسواق المصرية، وتحرص الوفد على تقديم هذه الخدمة السعرية بصورة لحظية بشكل يومي، للوقوف على آخر المستجدات التي تطرأ على الساحة السعرية للفواكة ولكل السلع، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

الفاكهة

- يتراوح سعر الطماطم من 3.5 إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطس من 8 إلى 14 جنيها

- يتراوح سعر البصل من 15 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر الكوسة من 3 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الجزر بدون عروش من 4 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الفاصوليا من 5 إلى 7.5 جنيها

- يتراوح سعر الباذنجان بلدي من 1.5 إلى 3 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان رومي من 1 إلى 2.5 جنيهات

- يتراوح سعر الباذنجان الأبيض من 1.5 إلى 3.5 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل رومي بلدي من 5.5 إلى 8.5 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل رومي صوب من 5.5 إلى 8.5 جنيها

- يتراوح سعر الفلفل حامى بلدي من 6 إلى 8 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفـل حامـى صـوب من 9 إلى 19 جنيهات

- يتراوح سعر الفلفل الوان «اصفر-احمر-برتقالى» من 20 إلى 26 جنيها

- يتراوح سعر الملوخية من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر الخيار صوب من 7 إلى 8 جنيها

- يتراوح سعر الخيار بلدي 2.5 من إلى 6 جنيهات

- يتراوح سعر البامية من 29 إلى 33 جنيها

- يتراوح سعر القلقاس من 8 إلى 9 جنيهات

- يتراوح سعر البطاطا من 3 إلى 6.5 جنيهات

- يتراوح سعر الثوم من 20 إلى 40 جنيها

- يتراوح سعر اللفت من 1.5 إلى 2.5 جنيهات

- يتراوح سعر البنجر من 3 إلى 5 جنيهات

- يتراوح سعر القثاء من 2.5 إلى 4.5 جنيهات

- يتراوح سعر البرتقال البلدي من 5 إلى 6.5 جنيها

- يتراوح سعر البرتقال أبو سرة من 5.5 إلى 8.5 جنيها

- يتراوح سعر اليوسفي من 5.5 إلى 8.5 جنيهات

- يتراوح سعر الجريب فروت سعر 4 إلى 6 جنيها

- يتراوح سعر الليمون الحلو من 7 إلى 10 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون بلدي من 5 إلى 7.5 جنيهات

- يتراوح سعر الليمون الأضاليا من 2 إلى 4 جنيهات

- يتراوح سعر العنب الكرمسون من 15 إلى 25 جنيها

- يتراوح سعر العنب الرومي الأحمر من 10 إلى 13 جنيها

- يبلغ سعر العنب المستورد الأصفر من 35 جنيها

- يتراوح سعر التفاح أمريكى ايطالى «كرتونة 20 كيلو» من 25 إلى 35 جنيها

-يتراوح سعر البلح السماني من 9 إلى 15 جنيهات

- يتراوح سعر البلح الزغلول من 16 إلى 20 جنيها

- يتراوح سعر البلح الرملي من 8 إلى 12 جنيهات

- يتراوح سعر البلح السيوي من 30 إلى 40 جنيها

- يتراوح سعر التين البرشومي من 7 إلى 13 جنيها

- يتراوح سعر الجوافة من 6 إلى 12 جنيها

- يتراوح سعر الرمان من 8 إلى 22 جنيها