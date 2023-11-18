ساعات قليلة تفصلنا عن مواجهة من العيار الثقيل، عندما يحل منتخب أيرلندا ضيفًا ثقيلًا علي نظيره منتخب هولندا مساء اليوم السبت، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعه من منافسات التصفيات المؤهلة إلي بطولة يورو 2024.

تشكيل منتخب هولندا المتوقع لمواجهة إيرلندا في تصفيات يورو

حراسة المرمي: بارت فيربروجين

خط الدفاع: دالي بليند – لوتشاريل جيترويدا – فيرجيل فان دايك – دينزل دومفرايس.

خط الوسط: تيجاني ريندرز – ماتس وايفر – كليندشي هارتمان

وفي الهجوم: تشافي سيمونز – فوت فيخهورست – كودي جاكبو.

موعد مباراة هولندا أمام إيرلندا في تصفيات يورو 2024

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة هولندا مع نظيره منتخب إيرلندا، على ملعب يوهان كرويف أرينا، في تمام الساعة 21:45 بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة 22:45 بتوقيت مكة المكرمة.

وتذاع مباراة هولندا ضد إيرلندا في تصفيات اليورو عبر قناة بي إن سبورتس اتش دي 1 بتعليق عصام الشوالي.

موقف هولندا في ترتيب المجموعة

يقع منتخب فرنسا في صدارة المجموعة الثانية برصيد 18 نقطة وقد بطاقة التأهل بالفعل لـ يورو 2024، في حين يحل منتخب هولندا وصيفا برصيد 12 نقطة، وهو نفس رصيد منتخب اليونان "الثالث".