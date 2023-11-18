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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مبابي وكومان يقودان تشكيل فرنسا المتوقع أمام جبل طارق بتصفيات يورو2024

مبابي وكومان
مبابي وكومان

يواجه منتخب فرنسا الأول لكرة القدم نظيره منتخب جبل طارق مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على أليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2024 ".

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تشكيل فرنسا المتوقع اليوم..

ومن المتوقع أن يبدأ ديديه ديشامب المدير الفني للديوك الفرنسية المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: جوناثان كلوس، دايوت أوباميكانو، جان كلير توديبو، ثيو هرنانديز

خط الوسط: رابيو، جريزمان، زاير إيمري، ماركوس تورام

يقود الهجوم: كينجسلي كومان، وكيليان مبابي

وكان منتخب فرنسا حسم التأهل ليورو 2024، بعدما تصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن هولندا واليونان

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