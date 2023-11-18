مبابي وكومان يقودان تشكيل فرنسا المتوقع أمام جبل طارق بتصفيات يورو2024

يواجه منتخب فرنسا الأول لكرة القدم نظيره منتخب جبل طارق مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على أليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2024 ".

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حراسة المرمى: ماينان

خط الدفاع: جوناثان كلوس، دايوت أوباميكانو، جان كلير توديبو، ثيو هرنانديز

خط الوسط: رابيو، جريزمان، زاير إيمري، ماركوس تورام

يقود الهجوم: كينجسلي كومان، وكيليان مبابي

وكان منتخب فرنسا حسم التأهل ليورو 2024، بعدما تصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن هولندا واليونان