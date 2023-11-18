جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفي طلب إخلاء مستشفى الشفاء في غزة

زعم "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أنه لم يطلب من الطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة، بإخلاء المستشفى، حسبما أفادت صُحف دولية، اليوم السبت.

وادعى المتحدث باسم جيش الاحتلال دانييل هاجاري، أنه استجاب لطلب مدير مستشفى الشفاء بالسماح لمواطني غزة الذين يحتمون في المستشفى والذين يرغبون بالإخلاء من مستشفى الشفاء باتجاه المعبر الإنساني في قطاع غزة عبر محور آمن.

كما زعم "هاجاري" عبر حسابه بموقع "إكس" أن جيش الاحتلال لم يطلب في أي وقت إخلاء المرضى أو الطواقم الطبية، بل واقترح أنه عندما يكون هناك طلب لتنسيق الإخلاء الطبي، سنعمل على تسهيل ذلك ونقل المرضى إلى مستشفيات أخرى.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، في وقت سابق من اليوم السبت أن جيش الاحتلال بدأ إخلاء مستشفى الشفاء بغزة.

السعودية تُحذّر مُجددًا من كارثة إنسانية في قطاع غزة

صرح نائب وزير الخارجية السعودي، "وليد الخريجي"، بأن استمرار حرب غزة وإطالة أمدها يفضي لكارثة إنسانية شديدة لا مُبرر لها ويُهدد بجر المنطقة لصراعات أوسع، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم السبت.

وأكد "وليد الخريجي"، خلال فعاليات حوار المنامة، أننا نُطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإعادة إحياء جهود السلام.

وفي وقت سابق، قالت وزارة الخارجية السعودية اليوم الخميس، إن اقتحام مجمع الشفاء وقصف المستشفى الأردني بغزة انتهاك للقانون الدولي.

وأكدت الخارجية السعودية على ضرورة تفعيل آلية المحاسبة الدولية إزاء الانتهاكات الإسرائيلية.

كما وأعربت عن إدانت ورفض المملكة الشديدين للاقتحام الإسرائيلي لمجمع الشفاء.

وأشارت إلى أنه يجب محاسبة إسرائيل على الممارسات الوحشية وغير الإنسانية ضد المدنيين.