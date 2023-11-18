موعد مباراة فرنسا وجبل طارق في تصفيات يورو 2024 ..والقناة الناقلة

يستضيف المنتخب الفرنسي الأول لكرة القدم نظيره منتخب جبل طارق مساء اليوم السبت في المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما على أليانز ريفييرا ضمن منافسات الجولة التاسعة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية " يورو 2024 ".

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وكانت الديوك الفرنسية حسمت التأهل ليورو 2024، بعدما تصدر المجموعة الثانية بـ18 نقطة بفارق ست نقاط عن هولندا واليونان

موعد مباراة فرنسا وجبل طارق

تنطلق صافرة مباراة فرنسا وجبل طارق في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت القاهرة، والحادية عشر إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة الثانية عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة فرنسا وجبل طارق

وتذاع مباراة فرنسا وجبل طارق بشكل حصري عبر قناة " BEIN SPORTS 2HD " بصوت المعلق المصري على محمد على.





