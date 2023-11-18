تنمية النشء تنظم اللقاء التنافسي التقييمي لفرق الهوايات الرياضية بمراكز شباب الشرقية

نفذت إدارة تنمية النشء بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، اللقاء التنافسي لشعب الهوايات والعروض الرياضية لشعبة العاب القوى بمركز شباب كفر صقر، بمشاركة ٤٠ طليع وطليعة في ألعاب جري ١٠٠م والوثب الطويل ورمي الجلة.

وفي مركز شباب أبوكبير، وضمن خطة برنامج اللقاء التنافسي التقييمي لشعبة خماسي كرة قدم بنات، تم اللقاء بمشاركة ٢٥ طليعة، وتم منح جوائز للطلائع المتميزين.

وتستهدف مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، تنفيذ خطة الرياضة بتنمية النشء، وذلك بعدد من الأنشطة المختلفة التى تساعد على جذب النشء لمراكز الشباب، ولزيادة وعي النشء رياضيًا وصحيًا، والاستفادة من المشاركة بالمسابقات رياضية المختلفة لفرق الهوايات الرياضية بمراكز الشباب المنفذ بها الشعب المتخصصة للنشء فى كرة القدم، العاب القوى، تنس الطاولة، وشعب العروض الرياضية المنفذة.