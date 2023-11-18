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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

قصة وأبطال العرض المسرحي "الكأس الأخيرة" قبل عرضها

مسرحية الكأس الأخيرة
مسرحية الكأس الأخيرة

تستقبل فرقة مسرح الطليعة، بقيادة المخرج عادل حسان، عرض "الكأس الأخيرة" تأليف أجاثا كريستي وإخراج تغريد عبد الرحمن، وذلك غدٍ الأحد ولمدة ٥ أيام بقاعة زكي طليمات  في الثامنة مساء.

 ويأتي ذلك  في إطار التعاون بين البيت الفني للمسرح برئاسة المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، والمعهد العالي للفنون المسرحية التابع لأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة غادة جبارة.

 

تفاصيل مسرحية الكأس الأخيرة

"الكأس الأخيرة" ضمن برنامج "المعهد في الطليعة" الذي يستضيف 5 عروض مسرحية لطلاب قسم الإخراج بمرحلة الدراسات العليا بالمعهد العالي للفنون المسرحية بإشراف عميد المعهد الدكتور أيمن الشيوي.

العرض من إنتاج المعهد العالي للفنون المسرحية، والعروض المقدمة فى المشروع سبق عرضها ضمن مشروعات طلاب الدراسات العليا قسم الإخراج، ضمن خطة لاستيعاب عروض الشباب الجدد ورعايتها.

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