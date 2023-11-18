ليلة الدموع.. عمرو دياب الغائب الحاضر بأغنية نادرة الحضور في الحفلات

جاءت ليلة الدموع بمفاجأة نادرة من نوعها، بمشاركة الملحن الكبير خالد عز الذي اشتهرت أنغامه مع كبار نجوم الغناء العربي.

خالد عز أولى مفاجآت ليلة الدموع 2

قدم خالد عز أغنية “قالي الوداع” للهضبة عمرو دياب والتي نادرًا مايتم غناؤها في حفلاته، بعزف مميز مع الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات.

بجانب أغنية كده ياقلبي للفنانة شيرين عبد الوهاب، وختامًا بأغنية متى ياموت للفنان السعودي طلال سلامة.

الملحن خالد عز

يحيي “ ليلة الدموع ” رموز غنائية مصرية ولبانينة، الذين اشتهروا مع جمهورهم بنجاحهم في الأغاني الدرامية" تامر عاشور، رامي صبري، رامي جمال، آدم".



الانطلاقة الأولى لحفل ليلة الدموع

كانت قد انطلقت فكرة حفلة “ليلة الدموع” للمرة الأولى خلال أغسطس الماضي، وضمت كبار النجوم “شيرين عبدالوهاب، تامر عاشور، أحمد سعد، محمد محيي، طارق الشيخ، حمادة هلال، هيثم شاكر، مسلم”، وحظيت بحضور جماهيري كامل العدد، ونسبة مشاهدة عالية عقب نشرها عبر المنصات الموسيقية الشهيرة.

فعاليات افتتاح موسم الرياض 2023:

أعلن آل الشيخ رسميًّا انطلاق موسم الرياض بنسخته الرابعة، مساء أمس، قائلًا: "النسخة الرابعة من موسم الرياض مميزة تحقق أحلامكم وأمنياتكم بإذن الله .. وفي الختام، أهلًا بكم في موسم الرياض".

فعاليات النسخة الرابعة من موسم الرياض 2023:

تشهد النسخة الرابعة من موسم الرياض الكثير من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، بجانب استضافة منطقة "بوليفارد سيتي" هذا العام، حفل جوائز Joy awards، في نسخته الرابعة، والذي يعد أكبر حفل توزيع جوائز ترفيهي في الشرق الأوسط.