وائل جسار مفاجأة من العيار الثقيل في حفل "ليلة الدموع"

على ما يبدو أن مفاجأت حفل ليلة الدموع 2 مستمرة، حيث صدم الحضور بصعود الفنان وائل جسار على خشبة مسرح أبوبكر سالم الليلة، والذي يقام عليها الآن الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض في نسخته الرابعة، على الرغم من أن أسم الفنان لم يكن ضمن قائمة المطربين المخصصين للحفل، إلا أنها كانت مفاجئة من العيار الثقيل.

وائل جسار

وائل جسار يشغل مسرح ليلة الدموع

صعد الفنان وائل جسار المسرح وتعالت أصوات الهتافات لحظة ظهوره ويعد المطرب الخامس ومفاجأة الحفل والتي لم يتم الإعلان عنها ولم يتم تداول أي أخبار تدل على مشاركته في الحفل.

ظهر وائل جسار ببدلة سوداء رائعة وأشعل المسرح بأغنيتين من أروع أغاني حيث غنى "غريبة الناس"، "مشيت خلاص"، وسرعان ما تفاعل رواد موقع "إكس" تويتر سابقًا مع المفاجئة حيث جاءت التعليقات كالأتي، "الصراحه كل مفاجأة أقوى من الثانية الواحد بعد كده يحجز عندكم وهو مغمض"، "أحلى مفاجأة"، الحين الدموع الحقيقية الله الله"، "ملك الإحساس ملك الاختيارات نووورت"، "هي مكنتش ناقصه غير وائل جسار حقيقي فعلا"، "يعنى اصاله ورامى جمال ورامى صبري وادم وتامر عاشور وكمان وائل جسار ولا احلام العصر".

وائل جسار

أصالة ووائل جسار مفاجأت مستمرة في حفل ليلة الدموع

تفاجأت الجماهير، بظهور خاص للفنانة السورية أصالة نصري في حفل "ليلة الدموع 2"، وأشعلت المسرح منذ لحظة دخولها وتعالت التحيات لها.

وائل جسار

ظهرت أصالة في حفل ليلة الدموع 2، بإطلالة ساحرة وجذابة، حيث ارتدت فستان أبيض اللون ذو أكمام فضفاضة باللون السماوي وحزام لامع عند الخصر وتميز بقصته الطويلة، مع مكياج بسيط بألوانات النود وظلال عيون باللون الترابي وأحمر شفاه باللون الوردي الغامق، كما اختارت تسريحة شعر مرفوعة إلى الأعلى مع غره منسدلة بحرية.

أصالة

وتصدر أسم أصالة مواقع التواصل الاجتماعي خاصة موقع "إكس" تويتر سابقًا، بسبب إطلالتها الأنيقة، وحضورها المتميز، حيث جاءت التعليقات كالآتي، " مفاجأة ليلة الدموع الفنانة اصالة"، " احلى مفاجأه وربي"، " احلي مفاجاة ايه المفاجاة الحلوة دي حبيت المفاجاة"، "احلا مفاجأة صولا"، " عظمة على عظمة هالأصالة".