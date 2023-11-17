تضامنا مع فلسطين .. شفيقة المصرية خارج نطاق المسرح بإمضاء مجدي فكري

كتب النجم مجدي فكري اسمه في قائمة متضامنًا مع فلسطين، إذ أعلن اعتذاره عن تقديم موسم جديد من مسرحية شفيقة المصرية، التي سبق وتم عرضها على مسرح البالون، وذلك بسبب أحداث الحرب على قطاع غزة.

وكما أعلن عن حزنه الشديد بسبب موت شعب غزة بهذه الوحشية قائلاً:" لو فتحت العرض في الوقت الحالي سأشعر بالتقصير تجاه شعب غزة الحبيب، خاصة وأن العرض بالكامل غنائي استعراضي".

مجدي فكري

ويذكر أن شارك النجم الكوميدي مجدي فكري في بطولة مسرحية تحمل عنوان "بؤجة" الذي تم عرضها على مسرح الهوسابير، ويعتبر هذا العمل عودة جديدة للنجم مجدي فكري للمسرح غياب دام سنوات.

أبطال مسرحية "بوجة"

بطولة مجدي فكري، مصطفي الشامي، ياسر الزنكلوني، عبد المنعم المرصفي، سمية الأمام، جمال حجازي، رشا سامي، لبني الشيخ، هبة بدر، شريف زكي، المطرب حسن أبو سيف، محمد اللبان، إسلام عصام، وائل أبو جبل ، والشاب جوزيف

مجدي فكري

تدور فكرة العرض حول إرجاع الصورة الجميلة لشباب المناطق الشعبية اللذين يتمتعون بالشهامة والأصالة وحبهم لبلادهم عن طرق شاب يدعي "بؤجة" واسمه الحقيقي حسن، في إطار درامي كوميدي، ويغلق العرض بأغنية تلخص القيم التي تهدف لها المسرحية ، أشعار يحيي هراس، تلحين مصطفي ربيع، توزيع رامي سليم، وإخراج محسن حسين.