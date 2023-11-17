الجمعة 17 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

جهود مكثفة لضبط المتهمين بإنهاء حياة شاب في الشرابية

إسعاف
إسعاف

يواصل رجال المباحث تكثيف جهودهم للقبض على المتهمين بقتل شاب بمنطقة الشرابية بعدما تعدوا عليه وتم نقله إلى المستشفى حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بداخلها.

 

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالى بوقوع مشاجرة ونتج عنها إصابة شاب فى الشرابية ونقل إلى المستشفى وتوفى بداخلها وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان وتبيَّن من خلال الفحص بقيام 4 أشخاص بالاعتداء عليه بسبب خلافات الجيرة.

 

 يجرى رجال المباحث تحرياتهم كشف ملابسات الواقعة، وجارٍ ضبط المتهمين، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.

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