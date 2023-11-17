مستشفيات جامعة أسيوط تنظم ورشة عمل "أورام المثانة البولية وزراعة المثانة البديلة"

نظم مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط، ورشة عمل حول أورام المثانة البولية وزراعة المثانة البديلة من الأمعاء، وذلك على هامش مؤتمرها الثاني، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور ياسر عبد السلام رئيس قسم جراحة المسالك، والدكتور ضياء عبد الحميد مدير المستشفى.

وتضمنت الورشة محاضرة حول كيفيه عمل المثانة البديلة من الأمعاء بعد الاستئصال الجذري لأورام المثانة البولية للدكتور أحمد معين أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية ومقرر ورشة العمل، وكذلك محاضرة عن ضوابط استخدام الأمعاء في جراحات المسالك البولية للدكتور أحمد عبد الحميد أستاذ مساعد جراحة المسالك ونائب مدير المستشفى للشئون الإدارية والجودة.

شهد الورشة استضافة الخبير الألماني الدكتور ريتشارد هاوتمان، والدكتور حسن أبو العينين أستاذ جراحة المسالك البولية بجامعة المنصورة.

يأتي المؤتمر بتنظيم من الدكتور حسني بهنساوي أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية، والدكتور عمرو أبو فدان أستاذ مساعد جراحة المسالك البولية، والدكتور محمود مجدي مدرس جراحة المسالك البولية، والدكتور عمرو درويش مدرس جراحة المسالك البولية، والدكتور محمد عبد الغني، والدكتور محمد رجب، والدكتور عبد الرحمن عاطف مدرسين مساعدين بالقسم، والدكتور أحمد علي أخصائي جراحة المسالك البولية.

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر

جانب من المؤتمر